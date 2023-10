Por nestor alonso lópez Paradojas tiene la vida y una grande es que Sabaneta se haya convertido hoy día en el suelo del Valle de Aburrá con más candidatos a la alcaldía (son 9) después de Medellín que tiene 14, siendo a la vez el municipio más pequeño de todo el país, con 15 kilómetros cuadrados. Eso hace pensar también que podría ser el lugar con más aspirantes por metro cuadrado a ocupar el primer cargo gubernamental, que a diferencia de la mayoría de los mandatarios locales del país, no tienen la dolorosa misión de inventar malabares para manejar pobreza, sino riqueza. El presupuesto que se espera para el próximo cuatrienio se acerca a los dos billones de pesos. Por eso tal vez es tan apetecido, pero no es el único número que muestra la magnitud de lo que está en juego para el próximo 29 de octubre, pues, según fuentes conocedoras, una campaña para la alcaldía acá estaría costando más de $7.000 millones y $2.000 millones para obtener una silla en el Concejo. Son cifras que por supuesto no coinciden con los registros que se pasan a la Organización Electoral y hablan de la sofisticación de las campañas según unos, o de la posibilidad de que haya más métodos non sanctos y corrupción para financiar las sumas exorbitantes.

En el Mapa de Riesgos de la Misión de Observación Electoral, Sabaneta aparece sin asomo de violencia pero con riesgo medio en fraude electoral. Un antecedente que vale la pena recordar es que en las elecciones pasadas para cargos regionales y locales, la Procuraduría metió a este municipio en el poco honroso club de los sitios del territorio nacional donde más cédulas inscritas se anularon por sospecha de trashumancia, con 5.846 documentos inhabilitados. En esos comicios, el censo electoral ascendía a 73.105 personas y la concurrencia a las urnas fue del 60.3% (44.149) sufragios). Luego, para las presidenciales de 2022 el censo subió a 88.151 potenciales votantes y acudieron a sufragar el 69,2% en la primera vuelta y el 67,9% en la segunda. Lo cierto es que casi siempre los resultados de los comicios locales han sido apretados. En los del 2019 se presentaron solo dos aspirantes y ganó Santiago Montoya (coalición de los partidos Liberal, Cambio Radical y Colombia Justa Libres) con 19.384 votos, equiparables al 45,2%, frente a Carlos Mario Cuartas (Centro Democrático) con 18.828 sufragios (43,9%), es decir que la diferencia fue de apenas 556 votos o el 1,3%.

En 2015, cuando hubo cuatro candidatos y contra todos los pronósticos triunfó Iván Alonso Montoya (Centro Democrático) con 19.883 votos, frente a Hugo Andrés Díaz, el candidato señalado por la alcaldesa de entonces, Luz Estela Giraldo, para sucederla, que obtuvo 10.341. Sin embargo, ese año habría sido un bache en la sucesión de comicios ganados por “foto finish”, porque de hecho, haciendo retrospectiva de otros cuatro años, la señora Giraldo (Partido de La U) se montó en 2012 con una diferencia de escasos 69 votos sobre su contendor más inmediato, Iván Alonso Montoya, que pujaba por el puesto a nombre del Movimiento Autoridades Indígenas. La tercera en contienda era la liberal Gloria Díez. En este 2023 la profusión de aspirantes permite prever una carrera igual de apretada, de manera que cada papeleta cuenta para buscar no menos de 30.000 votos que se necesitan para fungir como inquilino en la sede de gobierno. En el partidor de este año hubo diez candidatos: Alder James Cruz (coalición del Partido Verde, Partido Liberal y Cambio Radical); el exalcalde Iván Alonso Montoya (Creemos); Juan Carlos Bustamante (coalición La Sabaneta que Queremos); Yuly Paola Quintero (firmas a nombre de La Nueva Sabaneta), quien fue secretaria de Educación en el actual periodo; Gabriel Ángel Álvarez (AICO), exsecretario de Tránsito en la administración de Guillermo León Valencia, más conocido como “Bolillo” (2008-2011); Óscar Daniel Galeano (Centro Democrático); Gonzalo Arango (Nueva Fuerza Democrática); Carlos Andrés Londoño (Dignidad & Compromiso); Daniel Augusto Márquez (coalición Sabaneta Amable), y Efraín José Martínez (coalición Pacto Histórico- Colombia Puede). Posteriormente, Márquez se unió a Montoya, de manera que quedaron nueve.

No existen guarismos confiables porque hasta ahora los sondeos de intención de voto mantienen cierto sesgo por venir de parte interesada, pero aun así coinciden en que para todos los demás el personaje a vencer es Cruz, el aspirante del continuismo que señalan de estar recibiendo el apoyo del alcalde Montoya y de manejar los hilos de poder en las secretarías de Educación y Movilidad de Sabaneta. Hay también la convicción de que ninguno de los personajes en contienda podría ganar en solitario por lo que los últimos días los punteros podrían buscar la adhesión de cualquier otro que les signifique un aumento del músculo electoral a cambio de “acuerdos programáticos” o una tajada burocrática. En ese sentido, analistas opinan que habría que descartar cualquier pacto entre Cruz y Bustamante por el resentimiento que el segundo de ellos tendría al considerarse traicionado por el alcalde, en tanto que el primero no estaría interesado en pintar uniones de última hora con nadie. La razón del resquemor de Bustamante es que este fue un alfil importante de Montoya para los comicios pasados -de hecho luego se desempeño como su secretario de Gobierno- y habrían hecho el pacto de que luego intercambiarían papeles, pero por una razón que no se ha explicado públicamente, Montoya terminó cambiándolo por Cruz. Sería posible también un “matrimonio” de Montoya con Márquez, no solo porque le puede atraer un número de apoyos afincados en el voto de opinión por la imagen que obtuvo como concejal de oposición antes de que dimitiera para lanzarse al vacío de esta aspiración. Una jugada política que ya se concretó tiene convulsionadas las campañas de Galeano y Montoya, y expectantes a los demás. El asunto es que están en una consulta que no esperaba ninguno de los dos. La realiza Invamer y debe informar los resultados mañana, con el fin de ver cuál de los dos goza de la mayor favorabilidad entre los posibles electores. En círculos políticos se comenta que Federico Gutiérrez, el líder de Creemos, le dio el aval a Montoya por amistad, pero habría cedido finalmente a presiones del Centro Democrático, con el que está aliado para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para apoyar en la fase final a la ficha de ambos que mejor pronóstico tenga en Sabaneta. “El problema es que si gana Daniel es posible que Iván acepte el resultado, pero más de la mitad de su equipo ya dijo que no acompañará a Galeano, y si gana Iván Alonso toda la gente de Daniel dice que no apoya al otro”, explicó una fuente relacionada con una de las dos campañas del intríngulis. De esta manera, vaticina que realmente el único beneficiado con ese movimiento sería Cruz, por lo que hasta se ha ventilado la teoría de la conspiración que sugiere que habría una negociación oculta con ese candidato. Añade que hace cuatro años ocurrió algo similar, cuando el Centro Democrático habría perdido por un acuerdo “bajo la mesa” que llevó a que sus militantes votaran por Santiago Montoya y no por Cuartas, su candidato oficial. No obstante, rebelarse contra la exigencia de Fico y el Centro Democrático sería algo suicida si implica perder su favor, que en este momento implicaría a la vez sacrificar la gran hinchada que tienen en la región y en particular en un municipio como este, que tradicionalmente se ha inclinado en las urnas por posturas de derecha.

TRES PUNTEROS CON ASUNTOS POR EXPLICAR Contra Alder Cruz llegaron dos quejas a la plataforma Pilas con el Voto, por el supuesto uso de publicidad en junio, cuando aún no le era permitido hacer campaña, y otra por doble militancia, debido a que, según el denunciante, ha aparecido en piezas de propaganda y en actos públicos apoyando para el concejo a Juan Pablo Rincón, del Partido Conservador, y por tanto quien está por fuera de la coalición que lo impulsa a él. De lo primero, la campaña respondió que solicitó el archivo del proceso porque el quejoso no presentó pruebas, y lo segundo fenecería porque el Partido Conservador adhirió a su campaña. Cruz también estuvo en la palestra porque, como presidente del Concejo en el actual periodo, le aprobó viajes al exterior a un grupo de concejales, incluido él, para asuntos que parecían paseos y no misiones oficiales, a lo cual él contestó que con base en lo aprendido en los periplos, él propuso 5 proyectos de acuerdo. Por otra parte, en junio pasado, la Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde Iván Alonso Montoya y su exjefe jurídico Héctor Darío Yepes, al considerar que se habrían extralimitado en funciones cuando en 2017 le habrían donado a la Gobernación de Antioquia un pedazo que le correspondía en el lote Tulio Ospina, para que Luis Pérez construyera el autódromo del llamado Central Park. El candidato le dijo a EL COLOMBIANO que si bien en su momento manifestó no tener interés en el terreno, no lo cedió, por lo que tampoco existe escritura ni documento que respalde esa supuesta transacción, pero el Ministerio Público no ha generado el espacio para dar las explicaciones al respecto. Aclaró que contra él no pesa sanción. Así mismo, a Juan Carlos Bustamante le critican el supuesto apoyo que le da el exdiputado Jorge Alberto Hernández, quien pagó detención domiciliaria por un lío de corrupción. Fuentes cercanas a Bustamante dijeron que Hernández no hace parte de la campaña y si acaso este le expresa su respaldo en redes es porque existe una vieja amistad entre ambos.