La obra, que fue esculpida en 1997 por Luz María Piedrahita, ha sido víctima de múltiples saqueos en los últimos años. Incluso le robaron el sombrero, que ya fue recuperado pero aún no se lo han puesto. La corregidora de Santa Elena, Eliana Katherine Gómez, manifestó que “la escultura se la han venido robando poco a poco, le han arrancado las flores de manera disimulada, sin que nadie se dé cuenta”. Ya le quedan pocas.

“Un día de estos vamos a llegar y no vamos a encontrar ni la silleta”, manifestó Jenny Hincapié, una de las comerciantes del parque central del corregimiento de Santa Elena, quien está a pocos metros de la escultura El Silletero y ve como todos los días le quitan sus flores.

Decenas de las partes que le han quitado ya han sido recuperadas, aunque no todas. Algunas están bajo custodia de la corregidora y otras en manos de agentes de la estación de Policía local. Otras tantas se perdieron.

Aún no se sabe qué se va a hacer con ellas, porque están a la espera de una determinación de la Secretaría de Cultura de Medellín para iniciar el proceso de restauración de la obra de arte.

El titular de este despacho, Álvaro Narváez, señaló al respecto: “De nuestra parte ya se hizo un estudio frente a cuáles son las condiciones y qué hay qué hacer para la restauración y la recuperación de la obra. Esperamos poderlo hacer a través de la oficina de patrimonio de la Secretaría de Cultura, en el momento que activemos todas las líneas y canales del análisis y el estudio que se necesitan para saber cuál es la mejor manera de intervención”.

Por los robos a esta escultura ha sido capturado un hombre, ya reconocido tanto por las autoridades como por los habitantes. “Creemos que es alguien de la comunidad, lo han detenido varias veces”, dice la líder turística.

La voz de la artista

La creadora de esta obra lamentó el estado en el que se encuentra El Silletero y pidió no solo su restauración sino que sea trasladado del parque central de Santa Elena.

“El problema es que está en un lugar donde no tiene los mayores cuidados y además hace algunos años no se le hace mantenimiento. Recomendaría que la llevaran para una de las glorietas que están entre la vía al aeropuerto y el corregimiento, que es un lugar donde todo el mundo la puede ver y no la podrían dañar”.

Yadira Duque, vocera de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, pidió que no solo se haga una restauración sino que se trabaje en otros frentes para conservar esta obra patrimonial.

“De un lado es el tema del mantenimiento al monumento, que por ser un bien público requiere cuidados y restauración. De otro lado es el tema de seguridad, porque no solo es embellecer y restaurar, es garantizar que esté en condiciones seguras”.

En la tarde del pasado viernes hubo una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Cultura, la corregidora y habitantes de esta zona del oriente de Medellín. Entre las conclusiones están revisar la contratación de la escultura y la instalación de más cámaras de seguridad dentro del parque.

Así mismo, se buscará trabajar en la atención psicosocial del sospechoso de estos hechos, además de incentivar la apropiación por parte de los habitantes del corregimiento para que, entre todos, cuiden la escultura y un día no amanezca sin una sola flor... o sin silleta