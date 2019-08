A los “parceros” les llegó la hora de cambiar sus vidas

Diego Olaya , tiene 21 años y vive en el barrio Olaya Herrera de la comuna 7. Gran parte de su vida se le fue deambulando en la calle o acompañado de quienes se lo querían llevar por el mundo de la delicuencia. Contó que un día en la iglesia la Alcaldía lo invitó al programa; y aunque aceptó el llamado realmente no se sentía cómodo. A medida que pasó el tiempo fue descubriendo que “Parceros” le estaba cambiando su vida de manera positiva. Incluso dijo sentirse triste porque cinco de sus amigos con los que entró al programa desistieron. Aquí le ayudaron a pensar en su futuro y a entender quién era realmente. Hoy estudia en el Tecnológico de Antioquia Gestión del Comercio Exterior y Logística, una pasión que descubrió a través de las actividades. No duda en decir que en este espacio mejoró como persona y dejó de darse una “mala vida”. Y se mostró feliz de saber que hoy es motivo de orgullo para su madre y su familia.

A Felipe Orozco , de 16 años, le “cayeron” los de la Alcaldía mientras se comía un helado en una tienda del barrio Belálcazar. Él sin dudarlo dijo que sí pues también ha participado en actividades con el Inder y eso le ha permitido conocer amigos. Para él, lo mejor de ir al Jardín Botánico es que les enseñan a respetar, a tolerar, a crecer en valores y a no decir groserías. Cuenta que con los formadores se enfoca en sus metas y propósitos de vida a futuro. Solo ha asistido a tres sesiones de 12, y no piensa dejar de ir, pues cree que es mejor estar allá que recibir vicio o andar desocupado. Por otro lado, lo motiva saber que la alcaldía los apoya con estudio a través de diferentes becas y él quiere aprovechar esa oportunidad, aunque aún no tiene claro que va a estudiar. Opina que a veces irse por el camino de la delincuencia es más fácil, pero que al final todo sale mal: los profesores le han enseñado a tomar sus propias decisiones y a saber qué le conviene.

A pesar del escepticismo inicial cuando Parceros llegó al corregimiento de Altavista, Jessica Johana Mosquera no duda ahora en pensar que esta iniciativa le cambió el presente para bien y la hizo recuperar la confianza en sí misma: “Me cambió la vida 180 grados porque escuché la propuesta y me motivó. Metí a mi niño que tiene 10 años, mi pareja consiguió empleo por cuenta de Parceros y nunca desistí. Me salieron oportunidades de estudio, de trabajo y ahora estoy a punto de comenzar mi emprendimiento. Me hicieron superar muchos miedos y ahora estoy con la frente en alto porque puedo lograr lo que me proponga”, contó la joven de 26 años quien cuando comenzó en el programa llevaba 10 meses como desempleada. A pesar de que al principio no fue fácil y se llevó varias decepciones, Jessica resalta como clave creer en las capacidades y tener esperanza de que las oportunidades se iban a concretar más pronto que tarde.