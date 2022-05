Movilizarse en moto o carro por los bajos de los puentes de la autopista Sur y la avenida Regional ha traído un riesgo en el último año para los ocupantes de estos vehículos: dos personas han perdido la vida porque desde el aire les han lanzado piedras mientras transitan por allí. Y aunque las autoridades aseguran que son hechos aislados, las denuncias de los gremios de movilidad de Medellín hacen pensar lo contrario.

Con la muerte de Luisa Yuliana Gaviria Restrepo, de 25 años, el pasado sábado, volvió a quedar en evidencia este tema de seguridad en estos dos corredores nacionales que cruzan a Medellín de norte a sur. De acuerdo con las denuncias, estos hechos son atribuidos a los habitantes de calle que deambulan por estos sectores y quienes estarían realizando estos ataques para desestabilizar a los conductores y posteriormente quitarles sus pertenencias.

Rolando Plazas, líder del colectivo Motos Robadas y Encontradas, manifestó que “esto viene pasando desde hace mucho tiempo y lo hacen para robarles. Les tiran cualquier objeto, provocan accidentes para hacerlos caer y depredarlos, quitarles todas las pertenencias”.

Mientras llega la atención médica y policial, los delincuentes aprovechan para robar, tal como ocurrió en 2017 con una mujer en el sector de La Minorista, a quien la despojaron de su celular y algunos objetos de valor.

En el caso de Luisa Yuliana, la autoridad intervino con prontitud para evitar el hurto, pero lo más grave es que perdió su vida.

Se estima que además de estas dos muertes, una decena de motociclistas han resultado lesionados por múltiples ataques, los cuales se registran, principalmente, en las horas de menor afluencia, tal como ocurrió con esta mujer, cuyo fatal hecho ocurrió a las 5:20 de la mañana del pasado sábado (ver recuadro).

No se libran los carros

Pero estos ataques no solo van dirigidos contra los motociclistas, sino también contra otro tipo de vehículos.

El conductor de un carro de servicios especiales, quien prefirió reservar su identidad, manifestó que el pasado 7 de abril, cuando transitaba por la avenida Regional con la calle 33, fue víctima de un ataque con piedra.

“Vi que un tipo estaba manoteando, cuando le vi una piedra en la mano y la lanzó. Sentí que le dieron al carro pero no paramos. Cuando ya me detuve en un lugar seguro, lo revisé y vi que me quebró uno de los vidrios de la parte trasera”, señaló el afectado.

Ante esta situación, conductores de todo tipo de vehículo aseguraron temer transitar por las vías donde se tenga presencia de habitantes de calle para evitar ser víctima de estos atentados.

Las zonas más peligrosas

Jhon Fredy Escudero, líder del colectivo Taxistas Unidos de Medellín, resaltó que en el sector de La Minorista es una de las zonas más riesgosas para los ataques de este tipo, aunque agregó que este problema se extendió a la vía al túnel de Occidente, en el intercambio con la avenida 80.

“Eso en estos dos puntos es horrible y nos han atacado, por lo menos, por cada zona, a unos 10 taxistas, provocándole daños en el parabrisas. La reacción de la autoridad en estos temas es muy poca”, expresó el líder gremial.

Hechos aislados

Aunque los ataques con piedras y otros objetos son recurrentes, para la Policía Metropolitana se trata de casos aislados porque son pocas las denuncias interpuestas ante ellos, lo cual les impide conocer al detalle el fenómeno.

“No tenemos identificado que este tipo de ataques sea una situación sistemática. Son hechos aislados y solo tenemos un reporte de tres casos”, expresó el oficial.

Incluso, se aventuró a expresar sobre lo sucedido el sábado con la muerte de Luisa Yuliana que aún se investigaba si la piedra fue lanzada por una persona desde el puente o si fue levantada por un automotor que iba delante de ella y su esposo y la impactó de manera accidental.

Contrario a lo dicho por el alto oficial, investigadores de estos hechos, que han conocido de situaciones similares, le contaron a EL COLOMBIANO que el tema se está tratando como un hecho serial y se está buscando establecer si habría algún responsable detrás de estos hechos, principalmente en los dos que costaron vidas.

No obstante, desde la Policía Metropolitana aseguraron que intensificarán controles en los sectores donde se encuentran habitantes de calle, para evitar que del “cielo” le sigan cayendo piedras a los carros y las motos y causen una tragedia como la pérdida de vidas.