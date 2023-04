Una ambulancia que iba a remitir un paciente desde la Clínica Antioquia a otro centro asistencial fue impactada por un carro particular cuando apenas había avanzado unos pocos metros de la entrada de este centro asistencial de Itagüí.

Las primeras versiones entregadas por los testigos dan cuenta de que la ambulancia salió de esta clínica, con sus luces encendidas, pero no habría respetado el cruce semafórico. Un vehículo particular que pasaba por esta vía, y que tendría su semáforo en verde, no alcanzó a detener su marcha, con lo cual terminó provocando el accidente.

El conductor del carro particular resultó ileso, mientras que las cuatro personas que eran transportadas en la ambulancia resultaron lesionadas y fueron atendidas en la Clínica Antioquia, de donde habían salido segundos antes del siniestro.

Según informaron desde la Alcaldía de Itagüí, en el vehículo de emergencias iban médico, auxiliar, paciente y conductor y ninguno de ellos tiene comprometida su vida por este siniestro.