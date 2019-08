Accidente con carro volcado obligó al cierre de Las Palmas

Un accidente de tránsito, registrado este lunes en la mañana, obligó a un cierre momentáneo en el carril de ascenso de la vía Las Palmas.

Según lo reportó el cuerpo de Bomberos de Envigado, que atendió el hecho, este se presentó a las 9:50 a.m., y dejó una persona herida que fue trasladada a un hospital cercano.

El vehículo implicado en el accidente fue una camioneta particular de color gris, modelo Kia Sorento. Además, según lo reportaron los usuarios de la aplicación Waze, el taco que se produjo mientras se atendía la situación se extendió desde el kilómetro 13, donde ocurrió, hasta el kilómetro 10, cerca a The New School.