Titiribí aún llora tragedia en la carretera y pide seguridad vial

Hasta la llama de las velas puestas para honrar las cuatro vidas que se fueron para siempre terminaron apagadas por el viento de la desgracia. En las escalinatas donde la esperma corrió y formó una sola masa con la tierra estaban el jueves, al mediodía, cinco niños y dos de sus madres esperando la buseta para ir a la escuela, distante a casi dos kilómetros desde la vereda El Porvenir, en Titiribí.

Una camioneta, que iba hacia Medellín, siguió derecho en la curva del kilómetro 70 de la carretera que de Bolombolo conduce a Amagá, y embistió al grupo que estaba entre la vía y las escalinatas.

Eudiel Ríos sintió el estruendo mientras accionaba su almádana justo al terminar de subir los peldaños. Al escuchar los gritos soltó la herramienta y bajó corriendo. “La escena que me encontré fue impresionante. Los niños estaban tirados y no se movían. También empecé a gritar y a buscar debajo a mis nietos. Los salvó que los cogió la noche y no habían salido”, dice.

En el sitio murió Emanuel Ramírez, de siete años. Horas después fallecieron Rodolfo Berrío, de 10 años, Paula Cano (33) y Biviana Triana (34).

“¡Virgen bendita!”, alcanzó a decir Luis Alberto Cano, padre de Paula y abuelo de Alejandro, niño que permanece en cuidados intensivos, cuando le contaron la noticia.

“Me dijeron que me fuera porque la situación era muy grave. Después me dieron la noticia, mi hija había fallecido. Uno no sabe qué hacer, ella era todo para mí. Queda uno como a la intemperie”, dijo.