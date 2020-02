Gobierno promete nuevo cronograma para pagos de Punto Final en Antioquia

Con el viaje a Bogotá del gobernador Aníbal Gaviria parece que se despeja un poco el panorama para la crisis de la red hospitalaria en Antioquia. El Gobierno Nacional le confirmó un nuevo cronograma para el pago del Acuerdo de Punto Final porque el primero se incumplió en diciembre.

Según el mandatario departamental, el presidente Iván Duque le ratificó la disposición para hacer el desembolso en dos fases, de tal manera que los $130.000 millones que aportaría la Nación llegarían antes de junio.

“Nos confirmaron el pago de la primera fase en marzo de este año y trabajaremos en conjunto para hacer los pagos correspondientes a la segunda fase lo más cercano a la terminación del primer semestre (de 2020)”, expresó Gaviria.

No obstante, cabe recordar que estos recursos se esperaban en Antioquia antes de finalizar 2019. Con este dinero los hospitales públicos, clínicas y centros médicos que funcionan como IPS lograrán tener un respiro en sus finanzas.

Le puede interesar: Clínicas y hospitales, en vilo por demora en pagos

Para tener un poco más de contexto, el total que necesitaba el departamento era de $250.000 millones, con los cuales las deudas quedarían en cero para servicios por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes POS).

El exgobernador Luis Pérez Gutiérrez explicó el 21 de enero pasado que la parte que le correspondía a la administración de Antioquia —$120.000 millones— , fue pagada sin contratiempos, pero la Nación no cumplió su palabra, aunque se firmó una promesa en un encuentro llevado a cabo en Medellín el 23 de julio de 2019.

“Nosotros (el Departamento) cumplimos a cabalidad con esa tarea: repartimos los recursos a las IPS y a Savia e, incluso, con recursos adicionales pagamos un poco más. El Gobierno Nacional, de forma inexplicable, comenzó a poner requisitos que no estaban en el Acuerdo de Punto Final y parecía más una disculpa para demorar los pagos”, indicó Pérez.

Diana Cárdenas, viceministra de Protección Social, le respondió a EL COLOMBIANO hace dos semanas que, “a pesar del gran esfuerzo realizado por la administración anterior, no fue posible completar la firma de todos los contratos de transacción que se requerían para el giro de los $130.000 millones de cofinanciación. En particular, hubo dificultades con los de menor cuantía, dado que muchos beneficiarios no se acercaron para firmar y así completar el requisito que impone el Plan Nacional de Desarrollo para el giro de los recursos de la Nación”, dijo la funcionaria.

Por eso, el próximo mes el foco estará puesto en la nueva promesa del presidente Duque, pues se presume que llegaría la primera parte, que no se especificó de cuánto sería, de los $130.000 millones que debe aportar su gobierno.

El gobernador Gaviria, sin embargo, expresó que tras el encuentro sostenido existe “una clara disposición de aportar el dinero”.