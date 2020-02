Estos son los cambios del pico y placa que inician hoy

El horario de la restricción se mantiene igual y es de tres horas al día: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes. “En este inicio del episodio no habrá pico y placa los sábados y domingos”, dijo Palacio.

A las volquetas y camiones también se les aplicará el pico y placa en horarios convencionales para vehículos de modelos 2010 a 2020. Los demás (modelos iguales o anteriores a 2009) tendrán una restricción extendida que va de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

Palacio confirmó que inicialmente el estado de prevención estaba contemplado para el 17 de febrero y hasta el 4 de abril, pero que el progresivo deterioro precipitó la decisión.

El pasado viernes, 6 de las 22 estaciones de medición estaban en naranja y para el sábado ya eran 10. El color naranja indica que en el aire hay concentraciones de entre 38 y 55 microgramos de partículas PM 2.5 (las más pequeñas y nocivas) por cada metro cúbico de aire. Esa condición, según la Organización Mundial de la Salud, hace que el aire sea dañino para niños, ancianos y personas con problemas respiratorios.

El funcionario sostuvo que los incendios en el sur del país (Sumapaz y Orinoquía) incidieron en que la calidad del aire se deteriorara y se tuviera que adelantar la declaratoria.

Carlos David Hoyos, director del Siata, explicó que los pronósticos de la entidad indicaban que cinco o más estaciones se podían poner en naranja después del 17 de febrero, considerando las condiciones ambientales y las emisiones típicas de la región.

“En este momento tenemos pequeñas partículas (en el aire) asociadas a incendios forestales. Hace poco tuvimos el incendio en Porce que fue puntual y podíamos aportar para mitigarlo. Ahora tenemos muchos incendios en el sur y países vecinos, donde ya no podemos hacer algo para controlarlos. Por eso lo recomendable es disminuir nuestras propias emisiones”, dijo.