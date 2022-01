Personal de vacunación contra la covid-19 fue agredido en La Ceja

En un proceso revocatorio, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, confluyen los elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto es la ciudadanía la que incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido a cabalidad la representación que le han conferido. La figura fue instituida como un mecanismo de participación en el artículo 103 de la Constitución Política y fue regulada a través de la Ley 1757 de 2015, la cual contempla un juicio político, iniciado por la misma ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante. Por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido un periodo de 12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar la evaluación de su gestión, por cuanto consideró que este juicio es válido a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno.

Cualquier campaña de recolección de apoyos para avalar mecanismos de participación ciudadana, entre los que se cuenta la revocatoria, requieren de una logística que demanda recursos.

Por eso la normatividad considera necesario salvaguardar los principios de transparencia, igualdad, participación ciudadana y pluralismo político. La Ley 1757 de 2015 establece para el promotor de cualquier propuesta sobre mecanismos de participación ciudadana la obligación de presentar ante la Registraduría del Estado Civil los estados contables de la campaña de recolección de apoyos.

En estos estados contables deben figurar los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia que la transparencia en la financiación de las contiendas electorales y, en general, en los debates que supongan la participación directa de los ciudadanos, constituye una “condición ineludible de la democracia que puede asegurarse, en una buena medida, con el debido diligenciamiento y conservación de registros contables”.

Por eso la norma es clara: el registrador no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en la ley o cuando estos reflejen que la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el CNE. La Sala Plena del Consejo, previo análisis de las cuentas y demás documentos que considere pertinentes, expedirá la certificación respecto al cumplimiento o no de las normas contables y electorales. Sin ese aval, la revocatoria se cae. En el conocido auto que suspendió la certificación del proceso contra Quintero, el magistrado ponente le solicitó al comité revocador entregar cuatro precisiones sobre sus finanzas: 1) despejar qué pasó con el ingreso de un crédito bancario, evidenciado en el formulario 14, pero del cual no se anexó soporte; 2) aclarar por qué se anularon varias hojas del libro contable de gastos y algunas aparecen sin firmas del respectivo contador; 3) explicar de dónde salió la plata aportada por Corporados Primero Antioquia, entidad con un patrimonio verificado de $0; y 4) precisar el valor aportado para la recolección de firmas por parte de esta persona jurídica.

Las preguntas del CNE serán abordadas en la audiencia que se celebrará el próximo miércoles 26 de enero, encuentro que será la base para las decisiones que se tomen sobre el futuro de la certificación. Una claridad final: hasta que el CNE no emita su veredicto sobre los estados contables, el proceso revocatorio no podrá avanzar en la Registraduría que espera esa luz verde para que se pueda programar la votación final.