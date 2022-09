Según el gerente Fredy Jaramillo se ha tratado de habilitar más tecnología y personal para atender la demanda, pues el frente de infraestructura es más complejo. Se ha trabajado, según dice, en el incremento de filas, pero las posiciones de ingreso, en el caso nacional, no se pueden ampliar a más de seis puntos de rayos X. “También esperamos sentarnos pronto con Migración para que el gobierno realice un esfuerzo de suministro de personal, con el fin de atender las horas pico. No podemos seguir creciendo en pasajeros si no contamos con el personal necesario”, dice.