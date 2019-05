Alcalde de Rionegro responde por alza predial

La polémica por el reajuste en el cobro del impuesto predial sigue latente en Rionegro. Las comunidades campesinas del sector de Fontibón (territorio rural del municipio), se quejan ante un alza desmesurada que, afirman, no tienen cómo pagar.

Sin embargo, según la alcaldía, sus predios se encuentran en zona de expansión urbana desde hace 18 años, es decir, lotes que tienen licencia para ser urbanizados pero que aún no se han desarrollado, por lo que su avalúo se encarece y, por consiguiente, deben pagar más impuestos.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, explicó cómo se tomó esa decisión y qué deben hacer los que no pueden pagar.

¿Cómo se explica el alza en la tarifa del predial?

“Cuando nosotros llegamos el problema era el exagerado valor del impuesto predial. Redujimos la tarifa en más de la mitad para todos los valores catastrales de referencia y para todos los estratos socioeconómicos. El 80 % de los habitantes tuvieron una reducción en el monto que pagaban. Desde el año 2000, Rionegro aprobó su primer POT y cuando yo fui concejal, en el 2001, aprobaron el primer plan parcial de Colombia, que fue el de Fontibón (25,77 hectáreas). Cuando convierten el área en zona de expansión urbana y formalizan eso a través de un decreto de plan parcial, como lo hizo el alcalde de entonces, todas las unidades prediales de acá, que son 158 predios con 2.487 unidades parciales, tienen norma para urbanizarse aunque no se hayan urbanizado”.

¿Quiénes viven en la zona?

“Estas personas (población de Fontibón), aún las más humildes, saben desde hace 18 años o más que están en zona de expansión urbana con norma para urbanizarse. Rionegro tiene una extensión de 196 kilómetros cuadrados. El casco urbano del municipio hoy mide 8,5 kilómetros cuadrados y tardó en consolidarse 476 años. Pero unos avispados, desde 2000, han ido convirtiendo zona que antes era rural en zona de expansión. Es decir, en 18 años crearon una zona de expansión urbana casi tan grande como la que el municipio tardó 476 años en consolidar. Son 750 hectáreas, más o menos 322 ya tienen decreto de plan parcial”.

“La gran mayoría de los predios son de grandes constructores de Antioquia, entonces como ya los predios de estas 322 hectáreas son urbanizables no urbanizados, la norma dice que se declaren como lotes de engorde y se les cobre el máximo que se pueda cobrar en predial que es el 33 por 1.000. Catastro Departamental nos dio la razón y aumentaron la tarifa”.

Pero hubo campesinos a los que también se les aplicó la medida...

“Algunos campesinos nunca pidieron que decretaran su tierra como zona de expansión urbana y nunca estuvieron de acuerdo con eso. Aunque saben que están parados sobre una mina de oro, quieren seguir viviendo en el campo y eso es respetable. Para no perjudicar a estas personas vamos a establecer unas exenciones que les ayuden a no pagar el 33 por 1.000: la primera, que tengan propiedades con valor catastral inferior a 135 salarios mínimos ($111,7 millones); o que tengan construida un área igual o superior al 10% del área total del lote.

De 158 predios solo 35 tienen un avalúo superior a 135 salarios mínimos y 88 tienen un índice de ocupación inferior al 10 %, es decir, que esos no se benefician de la gabela. Con una de las condiciones pueden acceder a la exención”.

¿Qué le dice a la gente que no cumple las condiciones de la gabela y se está viendo obligada a vender?

“La gran mayoría de los habitantes rurales de Rionegro ha construido sin el lleno de los requisitos legales. El plan parcial no solo les da esa opción de pisar una tierra que vale 40 veces más que cuando era rural, sino que también les da la opción de legalizarse. Si ellos no se quieren ir, se pueden legalizar. Tienen que acercarse a la administración y con el solo hecho de iniciar el trámite y tener la voluntad de legalizarse, inmediatamente les baja la tarifa del 33 por 1.000...”

¿Al 2 por 1.000?

“Al estrato que tengan. El 2 por 1.000 solo es para propietarios cuyos lotes tengan valores catastrales inferiores a 135 salarios mínimos y que estén en cualquier estrato del 1 al 3”.

¿Qué deben firmar quienes adelanten este proceso?

“Un acuerdo para querer legalizar las construcciones. Con eso nosotros les ayudamos con todo el proceso arquitectónico y de diseños estructurales en la oficina de Planeación. De forma inmediata puede rebajar sustancialmente la tarifa dependiendo el estrato. Eso sí, deben firmar todos”.

¿Por qué todos?

“Si hay personas que no están hoy con la gabela es porque no cumplen con ninguna de las condiciones. Entonces si se juntan todos van a tener unas áreas construidas que en conjunto van a ser superiores al 10 % y eso les va a permitir, no solo normalizar una situación que seguramente tienen de ilegalidad con sus predios, sino que además les va a permitir reducir su tarifa. Todos tienen que estar de acuerdo, porque si firma solo uno, no da el porcentaje construido”.

¿Se ha hecho pedagogía con la gente del sector?

“Claro, la Secretaría de Planeación ha ido muchas veces. Ellos saben hace 18 años que tienen unas fincas en el corazón urbano de Rionegro”.

¿Cómo van a acompañar esos procesos de personas que no tienen cómo pagar?

“Son muy pocas. Fontibón es quizá el único caso donde hay gente humilde asentada, pero aún por humildes que sean saben desde hace 18 años qué suelo están pisando y ellos saben que tienen un activo muy importante. Al tener un activo importante tiene una correspondencia en impuestos, si no se quiere legalizar, si no acceden a ninguna de las gabelas, puede vivir incluso con una renta muy grande si decidiera dar el paso de venderla, que mucha gente seguramente está interesado en comprarlo”.

¿Esto repercute en la estructuración del tren ligero?

“Fontibón es un solo plan parcial de 27 que tiene Rionegro. Todo lo que financia las vigencias futuras es el mayor recaudo en el predial. Hay planes parciales de 500.000 metros en el corazón de Llanogrande, por ejemplo. Ahí el metro cuadrado es de un millón de pesos. Rionegro tiene 37.000 unidades habitacionales y en todo esto hay planes parciales ya decretados o proyectos licenciados para 95.000 unidades habitacionales más” .