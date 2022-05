En las capturas de pantalla se lee, en principio, el mensaje que Restrepo le habría enviado a Villamizar, a la 9:15 de la noche. “Buenas noches, secretaria, me he enterado que mañana se va a realizar un consejo de gobierno ampliado, le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo, y en caso que se realice será contrario a mi voluntad y decisión”.

Ante la indicación, Villamizar respondió: “Buenas noches, comisionado, le informaron mal, no habrá ningún consejo de gobierno. Lo que sí habrá es comité, el cual se realiza con frecuencia y regularidad desde hace dos años para avanzar en la construcción de la Medellín Futuro. Este es convocado y liderado por la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete conforme a mis funciones institucionales”.