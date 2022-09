Tampoco les han respondido por qué no han procedido con la organización del acto, que no deja de ser un trámite imprescindible para el funcionamiento del cabildo.

Por esta causa, el 9 de agosto pasado, no se hizo el evento, programado para esa fecha. Sin embargo, lo que siguió no es comprendido por el cabildo, que hoy cuenta con unas 1.500 personas de más de 30 comunidades étnicas.

Por ejemplo, este 20 de septiembre se vence el plazo que da la Universidad Nacional sede Medellín para que los bachilleres indígenas del cabildo interesados en presentarse a un pregrado entreguen un requisito que solo es posible obtener con la formalización de la junta elegida.

Esto se debe a que la posesión le da a la junta la potestad de actualizar el censo de los indígenas que pertenecen al cabildo, trámite que se hace cada año ante autoridad nacional, según explicó el gobernador. Ese certificado es el que les piden para procesos educativos, de empleo y de contratación, entre otros.

“La personería jurídica del cabildo se basa en el acta de posesión. Por eso, no tenemos posibilidad de contratar con ningún ente, no podemos participar de convocatorias ni hacer gestiones con privados”, añadió Lagos, quien opina que, a estas alturas, no es válido el argumento de la administración de no hacer la posesión por el desencuentro interno que tuvo el cabildo y dicen que ya resolvieron.

Sobre este tema, al cierre de la edición, no se había recibido una respuesta de parte de la Alcaldía de Medellín.