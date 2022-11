“El Tren del Río ya tiene aprobados los aportes, los diseños y cuenta con los respaldos técnicos de los ministerios de Transporte y Hacienda. Aunque estoy de acuerdo con los cables, los estudios y diseños pueden tomar años, por lo que no hay que crear esa dicotomía: ¿tren o cables? No, prioricemos el tren y, en paralelo, estructuramos los cables. No hay que enredar el proyecto con disculpas por fuera de contexto”, afirmó el gobernador.

“Las obras las ejecutará la concesión. Es lo que más se necesita en el momento: la intervención permitirá atender otros tres millones de pasajeros”, dijo el ministro.

Pese a que el anuncio representa un parte de tranquilidad en medio de las turbulencias que afronta el Tren del Río y que el gobernador Gaviria también afirmó que la “pelota” está más del lado de la concesionaria del aeropuerto, aún hay interrogantes que requieren claridades.

Fuentes cercanas a Airplan —entidad que opera la terminal— sostienen que todavía no se ha formalizado la adjudicación de los trabajos, contrario a la respuesta que la Oficina de Prensa del Ministerio de Transporte compartió con este diario el lunes pasado: “Las obras las ejecutará Airplan, vigilada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

Pese a que consultamos a la concesionaria por el particular, previo al cierre de esta edición no confirmó cuál será el cronograma de obras o si asumirá o no la intervención. El panorama, entonces, aún no aclara del todo para ninguno de los dos proyectos.