En el municipio de Nechí están preocupados por cuenta del dique de la vereda Santillana, que luego de tener que recibir reparaciones parciales por un daño que presentó hace dos meses, ahora está a punto de romperse por la fuerte socavación causada por las lluvias que no cesan en la región.

Juan Alcides Rentería, comandante del cuerpo de Bomberos de Nechí, manifestó de ceder el jarillón Nechí podría sufrir consecuencias similares o peores a las que atraviesa San Jacinto, en el departamento de Bolívar, que suma 3.000 damnificados por el daño del dique el sector Cara Gato que desde hace tres días tiene una abertura de 150 metros por la cual están pasando las aguas del río Cauca arrasando con 4.000 hectáreas de cultivos que podrían convertirse en 20.000 si no se logra controlar.

“Partiéndose ese chorro de la Coqueta vuelve a generar otra afectación en el municipio y aguas abajo. Inunda todos los arroceros que tienen cultivos por ahí y las casas que hay por la parte de atrás, pasaría lo mismo que está ocurriendo en San Jacinto”, dijo Rentería.

Ante el rompimiento que parece cuestión de horas, los habitantes del municipio del Bajo Cauca no han podido hacer mayor cosa pues no hay maquinaria disponible para hacer las intervenciones requeridas y según denunció Rentería, a pesar de que llevan mucho tiempo pidiendo una lancha para que el cuerpo de bomberos recorra las orillas del Cauca en busca de posibles socavaciones, no ha sido posible que atiendan sus llamados.

Las lluvias en Nechí y Tarazá en las últimas semanas han dejado más de 2.000 familias damnificadas.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, indicó este domingo que el dique tuvo afectación en la emergencia del 21 de agosto. Acotó que se realizaron acciones inmediatas con unos costales como material para mitigar riesgo por inundación y que está en proceso de envío de recursos para la reparación.