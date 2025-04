Los matan, lastiman y extorsionan: así crecen las alertas en la población LGBTIQ+ por violencia en Antioquia

A Selena la citaron a través de una red social, el pasado 6 de abril. Le enviaron un vehículo de aplicación para que la recogiera en el barrio Colombia, de Medellín, y la llevara a un apartamento en La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. Pero al llegar, no había apartamento; en el lugar, un hombre la abordó y le dijo que fueran por comida. Pocos minutos después, la apuñaló y huyó. A ella la auxiliaron personas del sector y la llevaron a un hospital donde le salvaron la vida. De no haber sido así, Selena habría sido la segunda mujer trans asesinada hace 15 días en Antioquia, porque ese mismo fin de semana torturaron, humillaron y mataron a Sara Millerey González Borja, en Bello.

Hace tres semanas, aseguró una, fue citada a un hotel y, cuando llegó, en la habitación había tres hombres: “Me trataron de encerrar, me tocó forcejear mucho, partí el televisor, como pude me defendí, pero pude salir”. Ella misma cuenta que hace mucho no trabaja en la calle porque allí, en especial en el Centro de Medellín, también las asfixia la violencia de los combos, las amenazan, las extorsionan (deben pagar vacuna) para dejarlas ejercer la prostitución, les cobran multas si no pagan, les quitan las pertenencias, las hacen ir del barrio o las agreden: “Nos tienen acorraladas, eso nos perjudica a las que nos vemos obligadas por necesidad a ejercer el trabajo sexual”.

Desde la Gerencia de Diversidades Sexuales de la Alcaldía de Medellín afirman que la comuna 10, La Candelaria, presenta alta incidencia de agresiones a esta población, no solo porque el centro es área de tránsito, sino también porque históricamente ha sido un espacio para su encuentro y esparcimiento. “Una de cada cuatro denuncias de violencia en contra de la población LGBTIQ+ ocurre en el centro de la ciudad”, informan.