“La gente no cree que el almacén se llama así, les parece raro, curioso. Es más, una vez me sucedió que me preguntaron que donde me recogían, yo les dije que en el Almacén Sin Nombre y se enojaron porque pensaron que estaba bromeando. Pero yo les decía que era en serio, que así se llama el almacén”, cuenta Vanesa Correa, una de las asesoras comerciales.

En sus inicios, el Sin Nombre vendía carne y hortalizas a sus visitantes de toda la ciudad que lo preferían por sus precios bajos. Gracias a su oferta, que para 1959 ya incluía la venta de útiles escolares, comenzó a codearse con otros icónicos almacenes por departamentos de la ciudad como El Ley, El Tía, El Kilo, el Éxito y el mítico Caravana, a los que les ha sobrevivido.

Aunque las brumas del tiempo hacen de las suyas, John Jairo Gómez –uno de los actuales propietarios del almacén– indicó que para la década de 1960 el edificio cambió de manos y fue comprado por un tío abuelo.

“El supermercado se convirtió en una serie de locales pequeños donde también se empezó a vender bisutería, que es lo que más se mueve ahora y que en parte le dio su popularidad”, apuntó.

De hecho, gracias a esa popularidad, en agosto de 1965 el entonces propietario Alonso Arango Echeverry anunció que una nueva sucursal del almacén se abriría en el barrio Santa Mónica. A la inauguración asistieron los miembros más selectos de la ciudad.

Para él, gracias al esfuerzo de almacenes como El Sin Nombre fue que Carabobo logró el auge que mantiene y que lo ha convertido, junto a El Hueco, en la vitrina de Medellín.