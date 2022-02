En un video de 31 segundos quedó registrada la angustia de los habitantes del barrio La Maruchenga, en Bello, en donde un talud se vino abajo. Además del estruendo de la tierra deslizándose, se escucha el desconsuelo de quienes grabaron el video y ven cómo la montaña se desprende.

La grabación se hizo en la tarde del domingo, cuando los aguaceros arrecieron en el Valle de Aburrá. Pero el problema de La Maruchenga no es nuevo, sino que viene agravándose desde diciembre. En ese entonces se presentaron deslizamientos que generaron pánico en los vecinos. Lo de ahora no es más que un escenario cantado, pues todavía no se han hecho las labores para solucionar el problema de fondo.