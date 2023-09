Prieto agradeció a ambos equipos y reiteró la importancia de hacer el acuerdo con Rendón para que no ocurra en Antioquia una “crisis institucional” como la que vive Medellín. Indicó que no viene conversando con Rendón desde el llamado Pacto de Indiana, sino desde mucho antes. “Aquí no pierden Eugenio Prieto ni su equipo, aquí gana Antioquia”, dijo.

Por su lado, Rendón agradeció a Prieto, a quien calificó de ser una persona generosa y proba, con quien se unió para “recuperar a Medellín, de la mano de Federico Gutiérrez, para detener el saqueo de Quintero y la destrucción de Petro”.