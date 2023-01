Sin arrancar oficialmente las campañas por la Gobernación, el exalcalde de Rionegro y exsecretario de Seguridad de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya visitó 100 municipios del departamento, no solo para ambientar su nombre como una opción para la Gobernación, sino también, según dijo, para recoger de primera mano las necesidades que hoy tienen en las regiones. Sabe que conseguir el aval del Centro Democrático no será fácil porque su partido contempla la opción de trabajar en alianza con otras colectividades y personas para armar un bloque con opción de triunfo. Aún así está firme en su aspiración.

¿Arrancó ya su candidatura? “Desde el segundo semestre del año pasado comencé a visitar los concejos de los municipios porque desde ahí se teje mucha parte de la democracia local. En ese recorrido vi mucha hambre, las vías destruidas. Una situación muy crítica son las escuelas y los colegios. La Gobernación tiene a cargo más o menos 3.000 sedes educativas, la mayoría de ellas, más del 90%, sin internet, a estas alturas de la vida. Pero lo más triste es que se están cayendo”. El CD no ha tomado decisiones de candidaturas únicas, ¿cómo se está moviendo dentro de la colectividad para lograr el aval? “Tengo muy buena relación al interior del partido con todos los corporados y congresistas. Entendiendo que la senadora Paola Holguín no tomó la decisión, mi precandidatura es la única que hoy existe en el partido. Tengo claro que solo no se gana. No ganó el partido en su mejor momento. El presidente Uribe lo que ha manifestado es la intención de poner ese aval en una gran coalición, con el candidato que tenga más chance de ganar”. ¿Sería una consulta interna o cómo se haría esa alianza? “A mí me gusta ese mecanismo. Pienso que es la mejor forma de dirimir las aspiraciones. Las encuestas, como mecanismo de selección de candidatos, siempre dejan, infortunadamente, muchas dudas en el camino y entonces no va a faltar quién diga que la manipularon, que no encuestaron en el sitio donde se tenía mayor aceptación...” Y al CD le ha ido mal en ese ejercicio... “Sí, yo pienso que eso no ha salido bien. En cambio, el veredicto popular es el que tranquiliza y define la situación”.

Usted habla de cuatro bloques que estarán en la disputa por la Gobernación, ¿cuáles son? “Yo veo un bloque que se teje alrededor de Quintero-Petro con candidatos y políticos que tienen acciones en uno o en otro lado, o con los dos. Ahí están Julián Bedoya y Esteban Restrepo. Luego un segundo bloque, que es el de Aníbal Gaviria, con su candidato Luis Fernando Suárez. El tercer bloque es el de Jorge Gómez, de Dignidad. Y un cuarto bloque, que es el que podríamos tejer personas que le ayudamos con convicción a Federico en su campaña a la Presidencia. Allí podrían estar el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez; aquellos que dentro de Creemos han manifestado interés en participar como Andrés Bedoya, incluso el mismo Eugenio Prieto se podría sumar. Me han dicho que en caso de que Federico aspire a la Alcaldía, Juan Camilo Restrepo podría ir por la Gobernación. Y también estaría yo. Este cuarto bloque se convierte en una muy buena coalición y ojalá se pudiera dirimir mediante la consulta popular. En esa candidatura estaría el aval del Centro Democrático”. Sin embargo, hay un sector del CD que estaría inclinado a apoyar a Suárez, si Federico no va... “No sé, pero no estoy de acuerdo. Pienso que las elecciones son siempre sobre el cambio o la continuidad y yo, realmente, no veo una sola cosa en la que el gobierno de Antioquia hubiera hecho la diferencia en favor de la gente. Veo las vías destruidas, la gente aguantando hambre, la situación de inseguridad agravada, las escuelas en los rines. Y ni qué decir del aturdidor silencio que guardó el gobernador frente al tema de Hidroituango siendo el socio mayoritario. Creo que él dejó solo a un vecino, muy necio, muy loco, al frente de ese proyecto. Este departamento no puede volver a tener un gobernador tibio, un gobernador que compita con el alcalde de Medellín a ver cuál de los dos es más petrista, cuál de los dos adula más a Petro. Eso no le cabe a Antioquia en los próximos cuatro años y no es lo que le sirve al departamento. A mí no me gustaría ser parte de la continuidad de ese Gobierno”.