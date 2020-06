Escuela de música de Bello sigue cerrada a pesar de las promesas

Uno de sus mayores temores es que el proyecto no se retome. Y es que no se trata de un proceso menor: la Esmube ha representado al país en México y España. El año pasado, incluso, fue seleccionada dentro de las cinco mejores escuelas de música de Colombia por el Ministerio de Cultura.

Ahora, en cambio, ajustan más de cinco meses en la parálisis. La Escuela se cerró en noviembre y los padres de familia se quedaron esperando el anuncio de la reapertura tras el cambio de Administración. Pero hasta ahora, añade Mazo, no les dan reportes de qué está ocurriendo, la información ha llegado con evasivas y fechas que no se cumplen. La desazón es mayor, dice, al ver que “la mayoría de las escuelas de música del país están funcionando, incluso con la pandemia”.

Cinco, seis y hasta siete meses han permanecido los docentes de la Escuela de Música de Bello —Esmube— con atrasos en sus salarios, en años anteriores. No ha sido un camino fácil, cuenta Hugo Mazo, uno de sus docentes, director del coro juvenil y asesor pedagógico desde hace casi nueve años, pero siempre salían avantes.

Andrea Martínez, secretaria de Cultura de Bello, cuenta que el contrato de los docentes ha sido un proceso que han adelantado desde el inicio del nuevo gobierno.

Agrega que la Administración encontró que la contratación docente se hacía a través de una entidad sin ánimo de lucro de manera directa, por más de $1.000 millones anuales. Sin embargo, dice Martínez, la Ley contempla un procedimiento especial para contratar con una entidad sin ánimo de lucro, a través del Decreto 092 de 2017 (que reglamenta la forma como el Gobierno nacional, departamental y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro).

“Sacamos un proceso por Decreto 092, que se vio truncado por la pandemia. El Gobierno Nacional suspendió los recursos que gira por Sistema General de Participaciones, mediante los cuales el Municipio le asigna rubro a la Escuela. Nos dimos a la tarea de mirar con qué otros rubros podíamos cubrirlo, la Secretaría de Hacienda nos ayudó con el tema”, indica la funcionaria.

En ese sentido, Martínez asegura que están próximos a firmar un convenio y esperan que, de acuerdo con el cronograma y los presupuestos realizados, se pueda firmar el acta de inicio el 30 de junio. Así las cosas, las clases podrían comenzar en julio.

“Nosotros no podemos ir en contra de lo que dice la Ley, no podíamos contratarlos de manera directa (...) el Decreto 092 no es algo rápido, eso es un proceso que tiene un periodo de selección, unos procesos de publicaciones”, concluye la secretaria. Insiste, además, en que la Escuela de música es una prioridad, por ser un referente dentro del Plan Nacional de Escuelas de Música de MinCultura.

En un comunicado firmado por estudiantes y padres de familia, la comunidad “hace un llamado de suma urgencia, teniendo en cuenta los cronogramas propuestos y la gran cantidad de tiempo que los estudiantes llevan sin recibir formación musical”.

Luisa Valencia, una de las docentes, afirma que la comunidad está agotada de que les pongan trabas o den plazos que no cumplen.

“Siento impotencia y miedo de que todo lo construido se reduzca a un pequeño proyecto. Es como un temor a que no quede ni un poquito similar a todo lo que éramos y que perdamos la relevancia e impacto social que veníamos teniendo”, menciona.

Mazo comenta que sí algo ha sabido hacer la Escuela es seguir ahí, para sus estudiantes, incluso en los momentos más duros. Antes, con el aumento de la violencia, tuvieron que suspender sus horarios nocturnos por seguridad.

Aún así, la Esmube siempre fue un segundo hogar, un espacio tranquilo y para estar seguros. En un municipio como Bello, en donde en ocasiones son las malas noticias las que llegan a los periódicos, la Escuela es uno de esos lugares en donde se crean los buenos acontecimientos. O, como dice, Hugo, un pretexto para hacer amigos .