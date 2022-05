Aunque Restrepo se abstuvo de caer en las provocaciones del suspendido Daniel Quintero, su mensaje a la salida de la Alcaldía estuvo cargado de algunas pullas, muy sutiles, al alcalde. No en vano mencionó la unión entre el empresariado y el sector público, una relación que está rota desde que Quintero está en la alcaldía. “Soy un convencido de que ni el populismo, ni la posverdad, ni la polarización le hacen bien al desarrollo integral de una sociedad”, dijo Restrepo.

Juan Camilo Restrepo apenas alcanzó a estar 16 días al frente de la Alcaldía de Medellín. Pese a que llegó con la intención de “unir” a la ciudad, su mandato, que se sabía era interno, duró menos de lo esperado. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró la nulidad de su elección por no pertenecer al movimiento por el que fue elegido Quintero, Independientes. “En estos 15 en que fui alcalde de Medellín trabajé por la unidad y por defender la institucionalidad. Soy un convencido de que el siglo XXI es el que une lo público y lo privado” , fueron sus primeras palabras al ser notificado de su suspensión.

También haciendo alusión a Quintero, dijo que había llegado a la ciudad para “recuperar la formas perdidas”.

Como era de esperarse, Quintero celebró la decisión del tribunal y se burló del alcalde encargado. A través de Twitter, como suele hacerlo, publicó un meme de la camioneta de Restrepo saliendo de La Alpujarra.

Por su parte, Restrepo dijo que dejaba “un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía” y que acataba la decisión del tribunal. “Fui alcalde encargado de la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, la ciudad donde vive mi familia”, precisó.

Frente a su breve paso por el piso 12 de la Alcaldía, dijo: “Tengo las manos limpias. Me voy tranquilo”. Para Restrepo, el presidente Duque no se equivocó con la decisión de nombrarlo como alcalde encargado. “Fue una decisión sustentada en la ley (...) Yo no soy comentarista de las decisiones judiciales ni de los fallos”, respondió cuando se le preguntó por la decisión del tribunal.