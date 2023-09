Sin embargo, por ahora el anhelo de Ronald está trunco, pues por el momento no cuenta con el dinero necesario para cruzar hacia Acandí y de allí hasta el escabroso paso por el Tapón del Darién hacia Panamá.

Los migrantes en Necoclí quedan enganchados en un territorio en el que cualquier cosa se cobra a precios elevados. Una recarga de energía de celular cuesta plata y una comida medianamente decente no baja de $30.000 pesos, y una noche en un hostal no se consigue en menos de $70.000. Los vendedores de la zona se las arreglan para esquilmar a los migrantes chinos —los que más plata traen— y por eso les estarían cobrando hasta $20.000 por un jugo y hasta $1.500 dólares por persona para cruzar hasta Acandí y guiarlos hasta Panamá. Por situaciones como esas los más paupérrimos de los migrantes se ven a gatas para ajustar lo que necesitan para cruzar y lo necesario para subsistir quedando atrapados en ese círculo vicioso y sin poder reclamarle a nadie, pues por lo menos en Necoclí la autoridad no hace presencia.

En el recorrido hecho por EL COLOMBIANO no se vio un solo Policía y solo las ONGs humanitarias daban un cariz de institucionalidad al asunto. Sin embargo, eso no quiere decir que la zona esté al garete. Un negocio tan lucrativo que solo mueve efectivo y que puede dejar millones de ganancias al día, y del que algunos se están lucrando a manos llenas, no puede descuidarse.

Allí, “ellos” o “los muchachos” son los que mantienen el orden. Estos, con sus gorras, camisetas, sandalias y riñoneras a la moda ‘patrullan’ en motos, identifican al foráneo que no tenga intención de migrar y al menor atisbo de desorden aparecen.