Según Ana Milena Velásquez, comerciante del Sagrado Corazón, los comerciantes asumieron el compromiso de no volver a tirar aceite sobre estas dos palmeras. “Aunque nosotros no lo hacemos, pero hay muchos mecánicos que realmente lo hacen. La idea es dialogar con ellos para que esto no vuelva a ocurrir; también, quitar los letreros de las palmas para que tampoco se deterioren. Es verdad lo que nos dicen. Es como que le estuvieran haciendo algo al cuerpo de uno. Por eso, hay que cuidar también las plantas, y estas plantas son nuestra referencia, el medio en el que trabajamos. Hay que cuidarlo y nos comprometemos también a eso”, señaló.

La Alcaldía realiza, además, recorridos guiados con las personas que habitan o visitan de manera frecuente o ejercen alguna actividad económica en los sectores en los que se encuentran los árboles y palmas patrimoniales, y que en muchos casos no conocen su valor histórico y cultural, y les adaptan instalaciones eléctricas, bancas, letreros, luminarias, cables y todo tipo de materiales que afectan su normal desarrollo.