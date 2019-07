Rionegro se engalana para recibir la feria aeronáutica 2019

La Aerocivil informó que con anterioridad concertó, con el fin de desarrollar la feria, la modificación de horarios de servicio en la terminal con aerolíneas y toda la industria aérea del José María Córdova.

Es así como durante los cuatro días del evento fueron establecidos los siguientes cierres programados:

Julio 10: de 4:30 p.m. a 6:15 p.m. Julio 11: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Julio 12 y 13: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Julio 14: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

No obstante, la Aerocivil recomendó a los usuarios mantener el contacto con las aerolíneas, a través de los canales de servicio, para verificar el estado de sus vuelos y anticiparse a cualquier eventualidad.