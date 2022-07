Hablamos de Esteban Arango Blandón, un hijo de Envigado, nacido en esta localidad del sur del Aburrá hace 17 años (el 11 de julio de 2005) y quien acaba de ser escogido entre los 50 mejores estudiantes del mundo en un premio que busca elegir al número del planeta en las aulas. Todo un orgullo no solo para su familia sino también para la IE Comercial de Envigado, donde cursa el grado once, y para el municipio, cuya alcaldía ya salió a “chicanear” con su estudiante estrella.

El concurso

La excelente figuración de Esteban la acaba de lograr en el concurso Global Student Prize, que organiza la Fundación Varkey mediante un rastreo mundial en el que busca premiar a los alumnos cuyas iniciativas impulsan el cambio. Este año se evaluaron los logros académicos de 7.000 chicos de los cinco continentes. Y ¡oh sorpresa!, entre ellos quedó este joven de padres campesinos y que es el único elegido por Colombia, que para 2020, según el Dane, sumaba 9.882.843 alumnos matriculados. Algo monumental.

“Mis padres nacieron en Montebello (Suroeste), eran campesinos, yo nací en Envigado, pero parte de mi vida la viví en ese pueblo y parte en Bogotá. Desde niño me nació la inquietud por investigar, me gustaba ser autodidacta y resolver inquietudes”, cuenta Esteban, que habla como un profesional de la investigación. No tiene las gafas ni la cara de nerdo de los estudiantes excelentes, pero habla con claridad y elocuencia.

Hace tres años, en octavo, ya había formado dos grupos de investigación en su colegio: uno llamado Ingenieros por el futuro (Engineers for the future, en inglés) y GCA (Gestores de Conciencia Ambiental), que han ganado varios premios nacionales e internacionales, entre ellos uno en 2020 con la invención de unas prótesis contra las minas antipersona.

En estos grupos investigativos Esteban ha ejercido el liderazgo, ha atraído a alumnos de todos lo grados y a la vez ha sido su guía. Han desarrollado proyectos como máquinas que transforman el dióxido de carbono en biocombustible, otras que transforman el material reciclado en ecoladrillos, y las piernas robóticas (antiminas) que detectan el nitrato de amonio, elemento usado para estos artefactos, entre otros.