Durante el consejo de Gobierno realizado en la mañana de este martes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también aprovechó para referirse al caso, a raíz de las críticas que han caído sobre la administración municipal por la falta de resultados en la investigación.

“Unos hombres que se creyeron ajusticiadores, con correas, decidieron golpearla y humillarla públicamente. Eso no está bien en una ciudad que respeta la vida, que respeta la diferencia, en la que nos reconocemos como humanos. Si nosotros no hacemos nada al respecto, mañana otra gente va a hacer lo mismo, entonces en eso hay que ser muy duros, muy ejemplarizantes. Nadie en Medellín puede volver a atacar a una mujer por ser trans, eso no puede pasar”, dijo el alcalde, pidiendo a la Policía acelerar las investigaciones.