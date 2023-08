Con esta premisa Liliana busca aspirar únicamente por el movimiento de ciudadanos Una estrella para todos que logró reunir más de 30.000 firmas aunque la Registaduría avaló cerca de 13.000.

Siguiendo en la línea de exfuncionarios aparece Andrés Villa Rodríguez, un administrador, abogado y especialista en Alta Gerencia que cataloga su campaña como “de choque contra los politiqueros tradicionales de La Estrella”.

Villa admitió que el sí venía del proceso político de Bedoya y de Echavarría, pero desde hace tres años decidió romper vínculos por lo que él consideró injusticias con él; por lo que este año decidió impulsar su candidatura de centro.

“Yo soy un pelao de barrio y de las veredas de La Estrella. Empecé a andar la calle y a conversar con la gente en mi aspiración política. A mí no me está acompañando ningún candidato al concejo ni ningún jefe político, por eso mi aspiración es por el partido Aico”, añadió. “Se han traído a trabajar como funcionarios a gente que no es de acá por hacer favores políticos. En el entorno político han desviado el rumbo a raíz de los acuerdos de Bedoya. Además, ellos no me apoyaron a mí, decido hacer mi propio camino, independiente. Yo les he dicho de frente que ellos necesitan es un títere y eso no va conmigo”, agregó.

Otro “viejo conocido” de la política siderense que busca ser alcalde es el exconcejal Deimer Flórez. Él es un licenciado en educación con 15 años de experiencia, especialista en cultura política y en gestión pública. Fue corporado entre 2008 y 2015 así como exsecretario de Educación y Cultura. Busca llegar a ser mandatario por el Movimiento Creo.

Pese a su pasado ligado a la administración y al movimiento político hegemónico en La Estrella, Flórez también niega estar ligado a la continuidad. Es más, dice que desde hace un año renunció a la Alcaldía para poder continuar con su propio proyecto. “Somos una alternativa seria que busca beneficiar a la comunidad. Por eso me respaldan seis partidos como el Verde, Cambio Radical, el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y Gente en Movimiento, así como más de 60 candidatos al Concejo”, apuntó.

Según Flórez, la insólita situación política de La Estrella en la que casi que debajo de las piedras salen candidatos al Concejo es provocada por lo que ha ocurrido allí en casi una década y media. “Hay una desconfianza enorme por la institucionalidad, por el gobierno actual y los anteriores. Y pues la muestra de eso es que nunca antes hubo siete candidatos, 20 listas al concejo con 255 candidatos”, agregó.

Por el Polo Democrático está la lideresa social y comunitaria, Cecilia Jaramillo Echavarría, abogada especialista en Finanzas Públicas, Derecho Administrativo y Seguridad Social, quien indicó que los primeros renglones a atender serán las necesidades fundamentales como alimentación, salud, cultura, deporte, educación, vivienda y ambiente sano. Por ello propone implementar prácticas agrícolas ecológicas, urbanas y rurales.

Todo está listo entonces en La Estrella para que empiece la carrera política que definirá si el municipio siderense sigue siendo el bastión de Bedoya y Echavarría o si una nueva figura los desplazará y tal vez llegue tan lejos como ellos.

Completarán la baraja Pablo Andrés Mesa Álvarez, que tiene el aval de Salvación Nacional; y Juan Camilo Ortiz Mejía, aspirante por Creemos, el partido de Federico Gutiérrez.