Los responsables del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual de Medellín están escuchando a las familias de los menores de edad y revisando si existe la posibilidad que se hayan presentado más casos. Algunos padres han manifestado que no comprenden por qué no se ha emitido la orden de captura contra la persona señalada de cometer los abusos a los niños y quien era el encargado de la manipulación de los alimentos del lugar. Esto ocurre porque el caso está en etapa de investigación de la Fiscalía y, por ahora, no hay una acción específica.