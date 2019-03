Aval ambiental no reactiva exploración minera en Jericó

La restricción para el desarrollo de la minería en Jericó, decretada por el Concejo en el Acuerdo 010 de 2018, ya no es suficiente para autoridades y comunidad, en el propósito de disipar el fantasma de la actividad.

Una determinación de Corantioquia, autoridad ambiental, levantó la medida que impedía la exploración a una multinacional y abrió el camino para que se inicie la búsqueda de oro en las montañas de ese municipio del Suroeste.

Si bien la medida exonera a la Sociedad Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AngloGold Ashanti de supuestas malas prácticas ambientales, como el secamiento de ríos, de acuerdo con lo denunciado por autoridades locales y habitantes, la multinacional aseguró que aún no realiza actividades de exploración, ni lo hará, hasta que el Tribunal Administrativo de Antioquia defina si da validez al Acuerdo 010 o lo deja sin piso.

Desde finales de 2018, la Alcaldía de Jericó impuso una medida preventiva ambiental contra la empresa minera por, presuntamente, estar generando daño ambiental en el predio La Mancha, vereda Cauca de esa localidad.

Tras la acción de la administración local, Corantioquia procedió, el mes pasado, a realizar dos visitas con expertos al territorio y, Rigoberto Arroyave, director de la entidad para la provincia Cartama, explicó que no detectaron afectación a recursos naturales ni ambientales.

“Encontramos que la fuente La Soledad tenía caudal, aunque en ese momento venía presentando un fenómeno fuerte de sequía, caudales bajos. Sin embargo ellos (AngloGold) estaban captando agua para su trabajo y en la fuente todavía quedaba un remanente del líquido”, dijo.

Arroyave indicó que en el recorrido evidenciaron que la firma minera estaba haciendo captación, “porque tenían el permiso”, y, además, “la fuente no quedó seca”.

Agregó que, no obstante el levantamiento de la medida, se notificó a la minera que la autoridad ambiental seguirá haciendo monitoreo a “los caudales de La Vainillala y La Soledad, a ver cómo es su recuperación y hasta que no tengamos el conocimiento total de la recuperación de esos caudales no autorizaremos el uso del agua”, acotó.