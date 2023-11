“Todos los días me reventaba la cabeza pensando que no tenía con qué sostener a un panadero y que si me iba la panadería se acabaría. Eso me mortificaba la vida, sobre todo después de tantos años de esfuerzo. Cierto día se me prendió el bombillo y pensé ‘ve, si los panzerottis y los palitos de queso los congelan’, ¿los panes también se podrán congelar?”, cuenta, señalando que múltiples panaderos colegas decían no verle cabeza a la idea.

Sin tener ningún conocimiento técnico, Sergio cuenta que un día se sentó con un bulto de harina a hacer una tanda de panes y los congeló en una nevera de helados.

A los ocho días decidió sacarlos y descongelarlos, viendo para su sorpresa cómo subían y se horneaban sin problema. Luego ensayó con una tanda que congeló 25 días, viendo que también se horneaban a la perfección.

“Ahí dije, ahora sí me voy para Caucasia relajado y de allá hago mis panes y los mando para La Caucana, sin necesidad de cerrar el negocio. Desde entonces me vine con esa mentalidad”, añade, explicando que un amigo que llevaba la leche a ese corregimiento de Tarazá lo empezó a ayudar cada ocho días para transportar los productos.

Pese a que en un comienzo la fórmula le quitó la angustia por el cierre de su negocio, poco después se dio cuenta que muchas panaderías de Caucasia tenían también problemas parecidos y empezó a vender sus productos congelados por todas partes.