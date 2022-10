Joaquín* salió de su finca hace más de un año. Allí tenía un galpón de pollos y de eso vivía. Salió rápido, sin vacilar, luego de una llamada. Fue a las 11 de la mañana de un mes que considera impertinente mencionar. Que se reportara ante un integrante del Clan del Golfo, le dijeron; que lo necesitaban con urgencia. Él se descolocó cuando escuchó esa orden: no sonaba a otra cosa que a la muerte. Se negó a cumplir con la cita que le propusieron. Fue de una casa a otra en la vereda. Llegó a un hospital del pueblo alegando enfermedad. Trataba de esconderse: un par de hombres lo perseguían. “Me querían matar y no pudieron”.

Su caso no es la excepción y parece, según el gobernador Aníbal Gaviria, ser la regla. El mandatario sostuvo en días pasados que de 103 líderes protegidos en Antioquia, el 30% son del Bajo Cauca. Es decir, tan solo una de las nueve subregiones carga con la tercera parte de este flagelo. El anuncio, sin embargo, refrescó un interrogante: ¿se está cuidando con particular ahínco a los líderes de este territorio? ¿Se han vuelto las cifras paisaje, así como la historia que reseña Joaquín?

¿Qué se está haciendo?

A Joaquín, la Unidad Nacional de Protección le entregó un chaleco antibalas y un teléfono. Los ilegales, dice, le dieron una lección cuando se topó de nuevo con ellos: “Los del Eln me lo quitaron, y me mandaron a decirles a esos funcionarios que eso para qué, que con eso terminaba más expuesto, hasta relacionado con un grupo ilegal”. El episodio, pese a lo paradójico, resultó en que Joaquín dejara de usar el chaleco, además del celular. Ahora solo piensa en cómo levantarse la comida: perdió su tierra, su galpón de pollos.

El departamento cuenta con una política pública para defender los derechos humanos, un plan de prevención y otro de emergencia, una ruta de protección (ver Para saber más) y una mesa territorial de garantías. Pero estos mecanismos, según Zapata, son insuficientes: dice que el gobierno local se ha quedado corto en su ofensiva contra los ilegales, que no ha hecho lo suficiente por evitar su hegemonía en coordenadas alejadas.

No hay que ir muy lejos. El caso de Joaquín bien lo refleja: salió corriendo del Bajo Cauca para salvar su vida, pero tuvo que volver cuando las ayudas oficiales menguaron y sintió que era una carga para la familia que lo recibió en otra subregión. Pide que le cambien el nombre, que no precisen la fecha de lo acaecido, que no se mencione dónde vive. Los hombres que lo hicieron abandonar su finca, desplazarse de su pueblo en menos de seis horas, lograron su cometido: matarlo en vida; callarlo como líder.

*Identidad bajo reserva.