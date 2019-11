El estado de prevención evitó contingencia ambiental en el Aburrá

Para Carlos David Hoyos, director del Siata, es claro que el balance positivo no solo responde a una acción preventiva implementada mediante el Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios d​eContaminación Atmosférica (Poeca), sino que también sirven políticas de largo plazo como el Pacto por la Calidad del Aire —firmado en 2017 como un acuerdo de voluntades entre sector público y privado— y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (Pigeca) a 2030.

“Un cambio de estos no se ha visto en ningún lugar del mundo. No es exageración paisa, es real”, expresó y señaló que en 2016 en las estaciones predominaba el rojo, en épocas críticas como marzo y abril, mientras que ahora no pasan de amarillo.

Hoyos explicó que, aparte de los radares de medición poblacionales, en otros como los de tráfico se puede ver el avance. Uno ubicado cerca a la estación Itagüí del metro registraba hace tres años picos en el día de microgramos por metro cúbico de PM 2.5, mientras que en 2019 solo se ha llegado a 66 (lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 25).

Prieto destacó que los resultados se han conseguido gracias a los tres pilares por la calidad del aire: Pacto, Poeca y Pigeca. Este último, agregó, obtuvo el tercer lugar el premio Cemex-Tec de Acción Colaborativa internacional, entregado en Monterrey (México) a estrategias con impacto social.

El secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Orozco, manifestó que, adicional a las acciones implementadas por las autoridades, también fue vital el aporte que partió de cada ciudadano con sus acciones diarias.

Señaló que durante el pico y placa ambiental se logró reducir en 1 % el tráfico entre semana y en 6 % los sábados. Cabe recordar que el parque automotor estimado por el Amva en el Aburrá es superior al 1.500.000 vehículos.

Estas cifras parecen bajas, pero el dato relevante lo aportó la Secretaría de Movilidad de Medellín, pues solo hasta el 26 de octubre impartieron 26.087 sanciones por infracción a la restricción vehicular.

Orozco subrayó que el logro más importante es que la gente “ya es consciente del problema y, sobre todo, entienden que la solución la construimos entre todos”.