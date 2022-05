En la Terminal del Norte, los viajeros que se dirigen hacia el Oriente se vieron perjudicados. La ruta por Barbosa que conduce de Medellín a Alejandría canceló sus viajes de la tarde de este viernes. Una usuaria nos contó: “Por los paros que están haciendo, cancelaron la salida por Barbosa, y por San Roque no hay vía: dicen que empezaron a disparar y no dejan entrar los buses. La gente que compró el tiquete apenas se enteró. Queda la ruta por San Vicente, pero vaya uno a saber que también la cierren”.

Terminales Medellín informó que el servicio en sus sedes del Sur y del Norte se mantiene, salvo las empresas que, con ocasión de las afectaciones de orden público, han tomado la decisión de no viajar a Occidente, Urabá, Suroeste, Norte, Oriente y Bajo Cauca.

Las autoridades no habían dado un reporte de cuántos vehículos se quemaron ayer en el departamento, sin embargo, las quemas comenzaron desde muy temprano y al cierre de esta edición superaban la veintena. Antes de las 9:00 de la mañana ya habían prendido una tractomula en la vía Entrerríos - San Pedro y un bus en jurisdicción de Belmira, en el Norte

La nueva jornada del paro estuvo marcada, de nuevo, por la quema de vehículos. No solo se quemaron buses y camiones. Ayer, los delincuentes echaron fuego a un vehículo de la Universidad Nacional en Santa Fe de Antioquia y a dos camionetas de desminado humanitario, en Urrao.

Se quedaron sin gas ni aseo

La situación de orden público ha complicado también la prestación de servicios públicos. En Urabá había desabastecimiento de gas en los nueve municipios que atiende EPM. La situación más compleja la viven Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y Necoclí y Arboletes, donde revieron los fogones de leña para apalear la crisis.

El transporte del gas a estos municipios lo hace EPM en vehículos especializados que necesitan unas condiciones de seguridad específicas. En medio de este paro armado, y de la difícil situación de orden público que ha desencadenado, no es posible que los vehículos lleguen hasta los municipios donde el riesgo es alto.

EPM hizo una serie de recomendaciones en caso de que haya ausencia de gas y que los usuarios deben tener en cuenta: cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, las válvulas de paso y la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

Pero el suministro de gas no es lo único que se ha visto afectado. En Urabá solo se están atendiendo problemas del servicio de energía en zonas urbanas. En el Occidente no se están atendiendo a Cañasgordas, Buriticá, Frontino y Giraldo. En Bajo Cauca, donde el paro ha sido más intenso, no hay atención en absoluto hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

En jaque también están los servicios de aseo público en varios municipios. Futuraseo S.A.S. informó que este servicio en Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Mutatá, Belén de Bajirá, Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá y Zaragoza fue suspendido.

La razón: “Inconvenientes ajenos a nuestra voluntad, debido a las alteraciones de orden público”. La operación, entonces, estará suspendida hasta que se cuente con un parte de tranquilidad. “Invitamos a nuestros usuarios a abstenerse de sacar sus recursos a las vías públicas hasta que se normalice la situación”.