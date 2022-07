La aglomeración de los vehículos —que puede llegar a medir un kilómetro— no solo reduce la movilidad en el eje vial sino que también se volvió dolor de cabeza para los transportadores. A ellos se suman los conductores que indican que también es un foco de accidentalidad.

De acuerdo con la resolución 2308 de 2014 del Ministerio de Transporte, los vehículos de carga deben someterse a un control del Peso Bruto Vehicular en cualquiera de las 103 básculas autorizadas que hay en el país. Este control se hace para que los vehículos que se muevan por las vías no excedan el peso máximo permitido por el fabricante y así se reduzca el riesgo de accidentes; además, para que el peso que carguen no afecte el pavimento.

“La atención es demorada”

Para Anderson Quiceno, vocero de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, lo que sucede con la operación de Manantiales, administrada por la concesión vial Devimed, es que es ineficiente y hace que el pesaje de cada uno de los cerca de 2.000 vehículos de carga que por allí se mueven a diario tarde un margen de tiempo que se traduce en pérdidas económicas derivadas de tener parado un vehículo mientras espera su turno.

“Vemos que por cada automotor se toman hasta tres minutos para el pesaje, cuando lo normal es casi uno. Esto parece poco tiempo, pero dentro de un proceso logístico es una eternidad porque, en ese lapso, pueden llegar a la báscula 10 vehículos más”.

Quiceno también llamó la atención sobre lo que sucede cuando un vehículo marca sobrepeso en Manantiales. Según él, al conductor se le hace una acción contravencional sobre la misma plataforma y no en el corredor de salida. Este trámite puede durar entre cinco y ocho minutos, lo que causa más retrasos que “atascan” los demás vehículos. “El comparendo debería hacerse mucho más adelante para liberar el espacio”, apuntó.

El vocero indicó que los concesionarios montan las básculas con base en el flujo vehicular del momento. No obstante Manantiales ya ajustó dos décadas y la cantidad de camiones que atiende hoy no es la misma. “Uno esperaría que hubiese otra báscula o un sistema tecnológico más eficaz para no generar traumatismos al transporte”, dijo.

¿Foco de accidentalidad?

Otra de las quejas que tienen quienes transitan cerca a Manantiales es que la fila de vehículos genera accidentalidad, pues —sobre todo de noche— luego de una curva los conductores se encuentran de golpe con la cola de uno de estos automotores. “Es cierto que mucho motociclista sube a alta velocidad, pero hay que decir que la báscula está mal ubicada y cuando uno menos piensa tiene la fila encima”, añadió José Morelos, del Club Moto Libre Medellín.

Hugo Jaramillo, del club de motos Himalayan Medellín, apuntó que aparte de la reducción de la vía a un carril, muchas veces los motociclistas tienen que salirse del mismo por el que transitan, porque los automotores pesados –buscando entrar o salir de la fila– lo invaden abruptamente.

“También en el retorno de vehículos pesados, la fila genera riesgos. Y encima hay unos tramos de la vía que tienen problemas de mantenimiento, por lo que uno puede terminar cayendo allí”, apuntó.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Bello (autoridad vial en la zona) indicó que hasta el 25 de mayo de 2022 en el sector de la Medellín – Bogotá se han registrado 42 accidentes, de estos 24 fueron solo daños, 17 dejaron lesionados y en uno hubo un fallecido. “No obstante, no se ha determinado que en alguno de los casos el ingreso de vehículos a la báscula sea determinante del mismo”, apuntó.

Aún así, Morelos y Jaramillo se ratifican en que el sector es foco de accidentes y por ello recomendaron a las autoridades y a Devimed reubicar el dispositivo a una recta de la vía y aumentar la presencia de agentes de tránsito, los cuales —dijeron— solo se ven cuando hay accidentes.

EL COLOMBIANO contactó al concesionario Devimed para conocer su versión de los hechos y las soluciones que le plantearía a la comunidad. No obstante, desde allí nos informaron que el gerente Germán Vélez —único vocero para el tema— se hallaba en vacaciones y por ahora no habría pronunciamiento. .