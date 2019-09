Biblioteca de Itagüi mantendrá legado de Echavarría: las letras

“Diego y Benedikta no solo trajeron los libros, sino que la biblioteca se convirtió en un punto de encuentro para diferentes representaciones culturales: había conciertos, veladas literarias, exposiciones... espacios que no eran habituales para la Itagüí de ese entonces, que era rural y mayoritariamente analfabeta”, dice Montoya.

“La próspera y hermosa ciudad de Itagüí tiene, pues, un día de fiesta con motivo de la inauguración de su biblioteca, una de las más completas y bien seleccionadas que existen en el departamento. Afortunado este municipio que ha sido objeto de tan excepcional obsequio por parte de un particular que no desconoce la función social del dinero y que ha dedicado su vida al cultivo de la inteligencia y a la delectación de las bellas artes”.

El 19 de septiembre de 1971 su cuerpo fue encontrado en el maletero de la limosina verde en la que solía desplazarse a su vivienda, el hoy Museo El Castillo, a Itagüí. No obstante, su partida no detuvo el avance de la biblioteca, que encontró en Benedikta a la líder de la expansión que la llevaría a su dimensión actual.

Sin embargo, en 1971 un inesperado giro truncó la vida del benefactor de los itagüiseños. “En ese año don Diego fue secuestrado, aún no se sabe con certeza por quién. Lo que sí está claro es que sus captores estaban extorsionando a su familia, y desde el principio Diego insistió en que no pagaran ningún rescate por él”, cuenta Montoya.

Tres décadas de letras

Olga Valderrama llegó, sin quererlo, en 1990 a la sala de lectura de la biblioteca en el Pío XII. “Yo nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de bibliotecaria. El cura de la parroquia me ofreció un puesto como secretaria, y de ahí pasé a atender la sala de lectura. A la semana me quería ir para mi casa. No entendía nada, pero seguí ahí y aprendí empíricamente”, cuenta.

La experticia que adquirió en la administración de la sala fue tal que con el cambio de milenio le ofrecieron atender a los visitantes de la sede principal de la biblioteca, en el Parque Obrero, y ella sin dudarlo aceptó esa labor que hasta el sol de hoy desempeña.

Tal es su conocimiento del acervo literario y de sus visitantes que le bastan pocas preguntas para recomendarles a los más nóveles un punto de partida para recorrer el laberíntico universo de historias que alberga la Biblioteca Diego Echavarría Misas.

“Yo les pregunto qué tema están buscando, y si me dicen que les gustan las historias de terror, sé que les puedo recomendar las obras de Agatha Christie, que tiene una muy buena narrativa de suspenso. Si me preguntan por autores colombianos, William Ospina y Gabriel García Márquez son los más habituales. Y también están los usuarios que nos visitan todos los días y saben moverse por sí solos por los estantes de la biblioteca”, contrasta Olga.

Ese es el caso de Rodrigo Vélez Ortiz, de 73 años y oriundo de Itagüí, quien de lunes a sábado ocupa sin falta una de las mesas del segundo piso de la biblioteca, en el que está la mayor parte de los volúmenes de la colección general.

“Yo vengo desde las 9:00 hasta las 3:00 de la tarde. Primero me gusta revisar la prensa local y nacional y, de vez en cuando, si me encuentro un libro que me llame la atención, lo hojeo un rato. El último que vi fue uno de matemáticas, publicado por la revista Life de Estados Unidos, que es uno de los que trajo don Diego Echavarría en el año 1962”, cuenta Rodrigo.

Él, que visitó por primera vez las instalaciones de la biblioteca en los años 50, cuando apenas era un niño de kínder, aún encuentra refugio en la Fundación Diego Echavarría Misas, y espera que la entrada en liquidación de la institución no represente el cierre del que considera su segundo hogar: “La clausura de la biblioteca sería una pérdida gravísima para Itagüí”, concluye.