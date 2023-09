“Bienvenido el derecho a la protesta, no a las vías de hecho violentas. La Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación de Antioquia han mantenido el diálogo. Los violentos ya produjeron un accidente de un motociclista. He dado instrucción a la Policía Metropolitana de levantar vías de hecho violentas y restablecer derechos ”, publicó el gobernador.

Así mismo, desde esa última empresa, se señaló que se evalúa el traslado del mismo en un mediano plazo, cuando sean culminadas las obras Conexión Norte y Magdalena 2, que permitirían cambiar las rutas que hoy toman los vehículos de carga.

Más allá de esos argumentos, desde las organizaciones ciudadanas que piden la remoción del peaje se exige que se pongan fechas concretas al retiro.

“Nosotros desde hace varias semanas estamos pidiendo el retiro del peaje. La consulta que les hicimos hoy era que para que fecha lo iban a hacer y ellos manifestaron que no tenían esa respuesta, que solo estaban para escuchar la comunidad”, expresó Sandra Gutiérrez, integrante del Comité No Más Peajes.

“Cómo nos expresaron no tener ningún poder de decisión les propusimos que necesitamos hablar con el presidente de la ANI, el gobernador de Antioquia, el director del Área Metropolitana. Ellos dijeron que no se podía, que era muy difícil, entonces nos levantamos y terminamos la reunión y ya la comunidad dijo que no nos dieran más dilaciones, que nos íbamos a parar y estamos en el paro”, expresó la ciudadana.