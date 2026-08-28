Ofrecen hasta $100 millones de recompensa por asesinos del jefe de bomberos de Anorí, Antioquia

Hasta cien millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los autores del asesinato del comandante de los bomberos voluntarios de Anorí ofreció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Deibi Arboleda apareció muerto en la tarde de este jueves, 27 de agosto, en una zona rural de ese municipio.
“Mi solidaridad y abrazo para su familia, sus seres queridos y todos los bomberos que hoy despiden a uno de los suyos”, expresó el mandatario seccional en su cuenta de X, quien indicó que las autoridades ya cuentan con “indicios sólidos” para hallar a los responsables del crimen.
Así mismo, pidió que las investigaciones avancen con celeridad, con el fin de que el homicidio del bombero y líder comunitario no quede impune.
Le recomendamos leer: Asesinaron al comandante de los bomberos de Anorí, en el Nordeste antioqueño: investigan los móviles del crimen