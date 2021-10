“Vamos a dejar en Envigado las 110 obras prometidas”: entrevista con el alcalde Braulio Espinosa

“Lo primero es que tenemos un gran equipo de trabajo. Si uno tiene una popularidad por encima del 80%, es porque su equipo lo está haciendo bien. En segundo lugar, yo tengo un sello propio para gobernar. El mío fue que el Municipio no debía eliminar ninguno de sus proyectos por la pandemia. Sostuvimos todos los compromisos del Plan de Desarrollo. Además, hicimos un manejo eficiente de los recursos públicos y un gasto solo en lo necesario. Tenemos 110 obras en el Plan de Desarrollo y las vamos a cumplir al 100%. Por último, entendimos que la cercanía con la gente es muy importante y por eso desarrollamos el programa “El alcalde a tu barrio”, que envió el mensaje de que los problemas de la gente están en el territorio, no en la alcaldía.

El segundo año de gobierno de los alcaldes no fue fácil: picos de covid en los primeros meses de 2021, una economía fracturada por la pandemia y una inseguridad al alza. Esos y más retos tuvieron que enfrentar los mandatarios. Las dificultades se notaron en los resultados de la Gran Encuesta Metropolitana de EL COLOMBIANO, publicada el pasado domingo y realizada por Invamer: de los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, ocho bajaron en imagen favorable en relación a 2020.

“Estamos bien con los otros nueve alcaldes. Agradecemos al Área Metropolitana, que ha sido un apoyo fundamental para nuestro municipio, igual que el Gobierno Nacional. Con la Gobernación, en cambio, sentimos que no hemos recibido el apoyo suficiente”.

“No. Nosotros solo expresamos lo que considerábamos, y es que una familia no podía seguir pasando hambre todo un fin de semana por un decreto de un alcalde. Las relaciones siguieron igual, sin ninguna repercusión”.

¿Qué pasa con la Gobernación?

“Hemos reclamado un mayor apoyo, pero no lo hemos tenido. Hace dos meses estoy pidiendo una cita con la Gobernación y no he recibido respuesta. Ha sido histórico que los gobiernos departamentales se eligen con los votos del área metropolitana y luego se olvidan de ella”.

Cambiando de tema, alcalde, uno de los asuntos más sensibles es la movilidad. Al municipio se le ha cuestionado la tardanza para aplicar el plan de choque de movilidad en las obras de metroplús. ¿Qué responde?

“Casi todas las vías del área metropolitana tienen problemas de movilidad. Hay dos tipos de gobernantes en el país: los que tienen problemas de movilidad y no hacen nada, y los que tienen problemas de movilidad sumados a las obras para mejorar la movilidad. Eso nos pasa a nosotros, que el problema se acrecienta por las obras. Tenemos la construcción de metroplús en la 43 A, el puente de Ayurá y recién empezamos el intercambio de El Esmeraldal. A 2023 vamos a dejar concluidas las 110 obras que prometimos”.