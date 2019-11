Cabalgatas y corridas, de capa caída en Medellín

La elección de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, junto con la alta votación lograda en la ciudad por Juan Jiménez Lara para el Concejo, llenan de positivismo a los defensores de los animales, que sienten que “espectáculos” como la tauromaquia y las cabalgatas serán cosa del pasado en la ciudad, por lo menos en los cuatro años que vienen.

Varios factores hacen prever que Quintero podrá ser garante de que durante su administración no se celebrará una sola corrida de toros. Y es que, como informó EL COLOMBIANO en agosto pasado, las organizaciones defensoras de los animales en la ciudad elaboraron un manifiesto en el cual les propusieron a los candidatos a la Alcaldía firmar su compromiso de que, en caso de resultar elegidos, se opondrían a las corridas de toros y las cabalgatas.

Su rúbrica, según los animalistas, garantizaba que no iban a destinar recursos para eventos en los que se evidencie maltrato, y que se opondrían a cualquier intención de que estos se realizaran.

El documento salió a la luz el 27 de agosto y, para beneplácito de los proponentes, el primero en estampar su sello fue precisamente Quintero, quien no solo lo firmó sino que citó a las organizaciones y fundaciones al Centro de Espectáculos La Macarena, el epicentro de la tradición taurina de Medellín y que ha sido, además, el lugar donde se han realizado las marchas antitaurinas.

Para John Duque, subdirector en Medellín de la fundación AnimaNaturalis, este hecho generó confianza para que los animalistas se volcaran a las urnas a otorgarle su voto.

“Quintero nos convocó de inmediato a ese lugar, donde por doce años continuos realizamos la cadena antitaurina, lo que nos pareció un acto simbólico muy positivo y esperanzador y creemos que cumplirá su promesa”.

Duque, que es ingeniero forestal y especialista en conservación de la naturaleza, señaló que cuando la Fundación San Vicente vendió su parte (el 51 % de las acciones) de La Macarena a la firma D’Groupe SAS, dio un signo muy positivo para el fin de las corridas de toros, dado que esa entidad siempre fue reticente a dejar de lado la fiesta brava, “a pesar de que en los últimos años les dejaba pérdidas”.

Pero en algunos sectores taurinos la esperanza no desfallece. Santiago Tobón, expresidente de Cormacarena, aseguró que la decisión de hacer o no corridas ya no está en manos de gobernantes. “Eso es más un asunto de escenario. Hay privados interesados en hacerlo en un futuro en Medellín u otras partes, construyendo plazas nuevas o portátiles y la ley los protege porque lo único que prohibe es que se inviertan dineros públicos en esos escenarios”, dijo.