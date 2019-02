Pico y placa ambiental sí ha mejorado la calidad del aire en Medellín

Al hacer un balance general de la evolución que ha tenido el aire desde el lunes hasta ayer, tiempo en el que se han aplicado restricciones para seis dígitos en los vehículos y de igual número para todo tipo de motos (2 y 4 tiempos), destacó que el miércoles, aunque hubo estaciones cercanas al naranja, ninguna superó este nivel, por lo que se puede considerar que el pico y placa ambiental ha dado buenos resultados. “El lunes tuvimos condiciones favorables para la dispersión de gases contaminantes; el martes no fue así, pero el miércoles fue muy bueno, dependiendo del momento en el que se presenten las lluvias pueden ayudar o favorecer las condiciones meteorológicas; necesitamos que los gases contaminantes suban por las altas temperaturas generadas por la radiación o que se precipiten fenómenos nocturnos de lluvia”, indicó Orozco.

El director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, advirtió que a pesar de que la calidad del aire ayer era buena y moderada, “en el Valle de Aburrá siguen las condiciones atmosféricas con las que se inició el periodo de prevención”.

Las autoridades aún no tienen un consolidado de lo acontecido con los infractores de la medida. El lunes fueron sancionados 758 conductores.

El primer día hubo una disminución de 91.320 vehículos con respecto a un lunes típico y el miércoles la cifra fue de 123.784 con respecto a los miércoles normales.

Los picos de alta concentración contaminante, que se notaban más a las 7:00 a.m., ahora se evidencian de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y a las 9:00 a.m., cuando no rige la norma.