Cambia modelo de obras públicas: primero deben reubicar afectados

Un grupo de vecinos del área de influencia del intercambio vial de la carrera 80 con la calle Colombia protestó ayer por lo que consideran una mala gestión predial. “El proceso de socialización no ha sido el más adecuado, no han sido claros con las fechas de inicio del proyecto. A mí me notificaron apenas este año que mi predio sería intervenido por la obra y los avalúos están por debajo del 50 %”, indicó Julia Pertuz. La EDU respondió que para este proyecto priorizó 105 predios y que desde el año pasado comenzó la socialización del proceso. Para los 236 predios que se adquirirán en la 80 entre la Av. Colombia y San Juan, la entidad cuenta con $130.000 millones. Actualmente está notificando las ofertas.