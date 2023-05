En imágenes dadas a conocer por la Alcaldía de Itagüí el día que ocurrieron los hechos se capta que el automotor, que no se movilizaba a altas velocidades, se lleva a su paso al canino y sigue su camino. No obstante, no se pudo esclarecer si en el primer momento, el conductor se percató o no de que el animal estuviera cruzando la vía, ya que este ingresó de manera intempestiva.

La comunidad, tras lo ocurrido con el perro que quedó muerto en la vía, señaló que este pertenecería a una persona con discapacidad y se desconoce si se salió de la casa donde estaba al momento de ocurrir el siniestro.