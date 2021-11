Solo se ha inaugurado uno de los 21 Centros del Valle del Software, ¿qué pasa?

La construcción de 11 centros, por su parte, está a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), también adscrita a la alcaldía. Con esa entidad se firmó otro contrato interadministrativo por $11.500 millones.

Para la dotación de 12 centros del Valle del Software se firmó el contrato interadministrativo 4600090114 de 2021, entre Desarrollo Económico y la ESU. El monto es de $5.412 millones y tiene un plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de este año o “hasta agotar recursos”. Es decir, quedan poco menos de dos meses para dotar los otros 11 restantes, según el plazo original. En particular, a la ESU se le encargó la importación de los equipos tecnológicos.

Para la dotación de seis Centros del Valle del Software, precisamente, la EDU celebró invitaciones privadas. Para tres de ellos (Santo Domingo, Manrique y San Antonio de Prado), se contrató por $2.174 millones.

La EDU cambió en agosto pasado su manual de contratación. La principal variación es que el límite en el proceso por Invitación Privada (IV) pasó de $454 millones a $9.085 millones, un 1.900% más.

Su versión apunta a que el retraso en la traída de los equipos fue algo normal, que dependía del mercado internacional. “Dos meses no es algo considerable. En ese momento se nos juntó con el paro y había poca disponibilidad de los puertos”. Añadió que ya están en proceso de traer los equipos para dotar los demás centros y que su llegada coincidirá con la “puesta en punto de la infraestructura”.

“Ellos compran equipos de seguridad, que es una tarea histórica. Sin embargo, creo que de cámaras de seguridad a temas de tecnología, como los requeridos para los centros, hay una gran diferencia. No lo veo asemejable”.

Arias, como vocero de la alcaldía, respondió al cambio de objeto de la ESU, hecho supuestamente a la medida para contratar los Centros del Valle del Software: “Yo no sé si la ESU cambió el objeto social o no, pero la dotación de tecnología hace parte de sus funciones desde que la empresa se creó. La contratación no tuvo nada qué ver con ese cambio del objeto social. Esa suposición es una mentira”.

Lo claro es que, por ahora, las comunas de la ciudad esperan 20 de los Centros del Valle del Software prometidos. Medellín está a la espera de que la Cuarta Revolución Industrial aterrice en sus barrios