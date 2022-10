“El alcalde dice que se van a perder $3 billones. EPM dice claramente que no es que las acciones se esfumen de un día para otro . La cláusula de protección del patrimonio público es una garantía para hacer una venta con mayor probabilidad de éxito. Ahora bien, ¿y los que no queremos vender qué? Las acciones están ahí”, expresó por ejemplo el concejal Simón Pérez, del movimiento Todos Juntos, demostrando que la transacción tenía múltiples lecturas.

Si bien es cierto que con la negativa del Concejo EPM ya no podrá activar la cláusula de protección al patrimonio público, diseñada para que la venta de las acciones tuviera la oportunidad de realizarse directamente con Millicom en una primera instancia, no era claro si esa multinacional tomaría esa opción.

Aunque en su último intento EPM hizo una presentación en el Concejo en la que aseguró que los recursos serían invertidos en proyectos eólicos y en adentrar a la entidad en el negocio de la producción de hidrógeno, el éxito de esas inversiones tampoco estaba garantizado por completo.

“La discusión no debe centrarse en si vender o no vender, es también qué hacer con estos recursos. Me preocupa que digan que esos $2,3 - $2,8 billones producto de la venta estarían destinados a un proyecto estratégico de EPM para la generación de energías renovables. Me preocupa, porque en el Parque Eólico Los Cururos perdimos más de $700.000 millones, el Parque Eólico Jepírachi en La Guajira nunca pudo funcionar de manera correcta”, dijo la exconcejal María Paulina Aguinaga.

Si bien la exconcejal es una de las voces que apoyaba la activación de la cláusula de protección al patrimonio público y critica del desempeño de la empresa de telecomunicaciones desde su fusión, su opinión también muestra que los planes revelados por EPM tampoco deben interpretarse como inversiones infalibles.

En resumen, si bien es cierto que con la negativa al proyecto EPM se quedó sin tiempo para activar la cláusula de protección del patrimonio público, comparar dicha situación con un robo es abiertamente una afirmación engañosa.