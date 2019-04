Comisaría de familia definió la custodia de una mascota en Medellín

Diez años tiene el peludo a quien este miércoles, en una Comisaría de Familia de Belén, en Medellín, le definieron su futuro, en un caso que podría ser el primero sobre la custodia de un perro en Colombia.

Ante el vacío legal que existe frente al tema, una ex pareja acudió ante el comisario Carlos Alberto Velásquez, quien luego de una hora de audiencia decidió otorgarles la tenencia compartida de la mascota.

Ellos adoptaron a su animal de compañía en 2013, cuando eran novios, y en 2015 debido a que tenían la misma profesión fueron trasladados a Medellín a donde llegaron a vivir con el perro.

El idilio de la relación llegó a su fin el año pasado. Entonces, tanto él como ella querían tener seguir compartiendo con su mascota y, cuando uno de ellos decide salir de la ciudad, no quedo otra salida que conciliar.

“Al principio no me lo imaginaba, pero al ver que se generaba esa controversia, recibí la conciliación (...) Esta situación apenas se está manejando en otros países como España, pero no hay jurisprudencia en Colombia”, le dijo al periódico Q’Hubo el comisario Velásquez.

En este caso se resolvió que la mujer tendrá al peludo por 14 días, mientras que él podrá llevárselo a donde vive por 7 y tiene derecho a 30 días de vacaciones con el animal. Además, los dos se comprometieron a adquirir un chip en el que ambos aparezcan como propietarios.

Los gastos serán compartidos, uno asumirá el veterinario y el otro la guardería y alimentación. En caso de que alguno de los dos fallezca, sin importar con las personas que compartan su vida en ese momento, la custodia será de él o de ella, según se dé el caso.

El comisario Velásquez explicó que la decisión fue tomada con base en lo que dicta la Ley 640 de 2001, norma que regula la conciliación, y para el caso de las mascotas, al ser seres que sienten, cuando llegan a un hogar se genera lo que se conoce como familia multiespecie.

En otros países del mundo, como Francia, desde el año pasado las mascotas dejaron de ser consideradas como objetos, por lo cual en caso de divorcio se facilitó dirimir pleitos por la custodia de animales de compañía.

Quizás el caso más visible, y uno de los soportes de la conciliación en Medellín, fue uno en la ciudad española de Barcelona en el que un hombre, como su expareja no le dejaba ver a la pastor alemán que compartían cuando estaban juntos, acudió a la justicia que determinó la tenencia compartida.