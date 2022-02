Pero tampoco todos pueden recibirlo de los senos de sus propias mamás, pues algunas son consumidoras de sustancias psicoactivas, tienen VIH, no producen leche o, inclusive, no tienen pasajes para visitar a sus pequeños hospitalizados. Estos recién nacidos cuentan con donaciones que se procesan y almacenan en un banco que hay allí, el único de Antioquia y uno de los 13 activos en el país.

Algunos, los menos graves, salen de las incubadoras por momentos para reposar en los brazos de sus madres y tomar la leche de sus pechos. Sin embargo, no todos pueden hacerlo y deben alimentarse con el líquido gota a gota por medio de sondas conectadas a sus boquitas.

El tema se complicó por las fiestas de fin de año y por la pandemia, pues mujeres que dieran positivo por covid-19 no podían extraerse la leche para regalarla a otros bebés, aun cuando sí podían alimentar a sus propios hijos.

No obstante, por estos días el banco apenas empieza a recuperarse, poco a poco, de una escasez que disminuyó casi en un 50% las reservas y la cantidad de leche procesada cada semana.

En Bogotá, donde nació su primera hija, relata, no fue fácil involucrarse con este tipo de causas y hoy se siente feliz de hacerlo: “Es algo muy bonito, me siento muy orgullosa de mí, porque dono algo que bien podría botar, pero que sirve para alimentar a otros bebés que no pueden recibir el alimento de sus propias madres”.

Cada ocho días, el hospital envía 10 frascos a su casa en Laureles y, ese mismo día, ella devuelve llenos de leche congelada los 10 que le entregaron la semana anterior. También le llevan otros insumos, como guantes, tapabocas, gorros y calcomanías para rotular los envases con datos como la fecha de la extracción del líquido. Previamente, recibió asesoría sobre los protocolos para entregar el producto en buenas condiciones.

¿Cómo se procesa la leche?

El HGM tiene reservas de leche todo el año, pues cuando reciben la donación, la pasteuriza para garantizar su calidad microbiológica y nutricional. Después, puede almacenarse allí durante seis meses.

El banco cumple otra función: las mujeres que van a visitar a diario a sus hijos hospitalizados y que tienen problemas para recibir la leche directamente del pecho, pueden asistir a una sala especial donde les permiten extraerse el líquido y almacenarlo para luego darlo a sus propios bebés por medio de sondas u otros elementos especiales.