Puerto Valdivia aún navega en la soledad

“Yo solo espero que me digan que me van a dar una casa y me voy, porque esto está muy solo”, les dijo don Julio.

Rosemberg Taborda , un mecánico que aunque no perdió su casa tampoco ha podido volver — sobre la edificación pesa una orden de no retorno por la cercanía al Cauca— dijo que Yarumal les resultó más atractivo.

Hoy, un año después, ninguna de las familias tiene casa propia. La reparación, dijo Henao, le corresponde a EPM y aún no hay acuerdos. “Tenemos un proyecto de vivienda nueva para reubicar a la gente que vive en la zona de alto riesgo, pero EPM no ha colaborado”, dijo.

En los días siguientes a la emergencia, en Hidroituango el agua seguía represándose y el muro de la presa no estaba terminado. Tampoco el vertedero y no había control sobre el túnel destaponado.

El 10 de octubre empezó el retorno de las familias. Tras la estabilización del proyecto, 1.549 familias han podido volver a sus casas y hoy se adelanta un censo para determinar cuáles sufrieron afectaciones durante la evacuación y repararlas.

Las restantes 1.151 familias están en la zona de mancha: sectores que se inundarían en caso de que haya una creciente de 8.100 m3/s en el río y por eso siguen por fuera del pueblo, pagando alquiler con el subsidio de $1,1 millones que reciben cada mes de manos de EPM.

La casa de Tato, un hombre flaco y con una pierna de palo, está en La Arrocera, el barrio más afectado por la creciente y que aún está en zona de evacuación. Desde hace más de 6 meses el hombre decidió volver junto con su cuñado y un par de vecinos más.

“A mi no me han resuelto la situación, dicen que no aparezco como víctima y no me han dado subsidios. Como no tengo dónde más vivir, pues vuelvo a lo mío”, señala.

Este ayudante de construcción, barequero y lanchero cuenta que su barrio es territorio fantasma. “Lo charro (chistoso) es que tenemos luz, aunque se supone que aquí no debe vivir nadie. El agua sí la sacamos de una cañadita cerca”, contó.

En el centro del Puerto, los comerciantes se quejan de que las ventas se han reducido y que la idea de ser reubicados en una montaña (el lote de El Batallón) no los atrae. William Gutiérrez, uno de los líderes comunitarios, aseguró que el proyecto de vivienda no ha sido socializado.

“Aquí hay una lista de prioridades y nosotros estamos en el último puesto. Nos dicen cuándo irnos o volver y ahora, dónde vivir. La emergencia nos quitó lo más valioso que teníamos: la libertad”, sentenció.