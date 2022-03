De cara a las elecciones presidenciales de mayo, se espera que Gustavo Petro fortalezca alianzas en Antioquia con otros sectores políticos, entre los que el Partido Liberal es uno de los más importantes. Y en ello Quintero es fundamental, no en vano le sirve de puente con César Gaviria, uno de sus mayores mentores políticos. Inclusive, el analista político Fredy Chaverra no ve descabellado que la fórmula vicepresidencial de Petro sea alguien que le hable a Antioquia, pues aunque no es el brazo electoral más importante del país, sí es clave y él debe lograr que la balanza no se vaya en un porcentaje excesivo hacia otro candidato.